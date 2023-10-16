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    В Израиле

    Представитель ЦАХАЛа: в Газе удерживаются около 200 заложников

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    Представитель ЦАХАЛа: в Газе удерживаются около 200 заложников
    Omer Fichman/Flash90

    Официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что 199 семей уведомлены о том, что их близкие удерживаются в качестве заложников террористами в секторе Газы.

    Как сообщалось ранее, среди заложников, захваченных террористами, много пожилых людей, детей и женщин.

    По словам Хагари, у военных есть "некоторая информация" о местонахождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы. Но очевидно, что заложники разделены на группы и удерживаются террористами в разных местах.

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    Даниэль Хагари заверил, что ЦАХАЛ не будет совершать атак, которые могут поставить под угрозу жизни заложников.

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