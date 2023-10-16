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    В Израиле

    Начата эвакуация жителей 28 поселков, расположенных на границе с Ливаном

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    Начата эвакуация жителей 28 поселков, расположенных на границе с Ливаном
    Doron Horowitz/FLASH90

    Управление по чрезвычайным ситуациям в министерстве обороны (РАХЕЛ) и Армия обороны Израиля начали организованную эвакуацию жителей 28 населенных пунктов, расположенных на расстоянии менее 2 километров от границы с Ливаном.

    Решение об эвакуации было принято министром обороны Йоавом Галантом. Командование Северным округом организует эвакуацию совместно с главами соответствующих местных и региональных советов.

    В число населенных пунктов, из которых эвакуируется гражданское население, вошли: Раджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалийот, Метула, Авивим, Довев, Мааян Барух, Барам, Манара, Ифтах, Малкия, Мисгав Ам, Йирон, Дафна, Араб аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зирит, Шомра, Бецет, Адамит, Рош а-Никра, Кфар-Гилади и Ханита.

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    Напомним, что ранее эта территория была объявлена закрытой военной зоной. В последние дни эта территория подвергается обстрелам с ливанской территории, за которыми стоит как ливанская террористическая организация "Хизбалла", так и поддерживаемые ею ливанские филиалы палестинских террористических организаций.

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