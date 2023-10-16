adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 22°
Тель-Авив:
23 - 26°
Эйлат:
23 - 31°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.99 ₪ 4.2 ₪
Иерусалим:
16 - 22°
Тель-Авив:
23 - 26°
Эйлат:
23 - 31°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В первом чтении одобрен законопроект о переносе выборов в местные органы власти

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В первом чтении одобрен законопроект о переносе выборов в местные органы власти
    Hadas Parush/Flash90

    В первый день зимней сессии Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о переносе выборов в местные органы власти на три месяца. Предложение было принято единогласно.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что состояние войны и военная операция могут быть достаточной причиной для переноса выборов, как в Кнессет, так и в местные органы власти. "Чрезвычайная ситуация, при которой значительная часть населения мобилизована, а другая часть, находясь в тылу, подвергается угрозе нападения противника, может привести к ситуации, когда будет затруднительно осуществить демократический избирательный процесс", - говорится в документе.

    adv_12 article_video
    Ссылки по теме
    adv_13 ar_middle_wwh
    adv_14 ar_middle_yandex
    adv_15 ar_middle_mobile_yandex
    adv_16 ar_right_wwh
    adv_17 ar_right_1
    adv_18 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:00 Деcятый день войны в Израиле. Хронология событий
    20:49 Сирийские СМИ сообщают о взрывах в районе Дамаска
    20:40 В бою на базе "Реим" 7 сентября бедуинский следопыт заманил террористов в ловушку, притворившись одним из них
    20:27 Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает участие в заседании узкого кабинета в "Кирие"
    20:01 Террористы из Газы вновь обстреляли центр Израиля
    19:57 Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу с Владимиром Путиным
    19:55 В сети распространяется ложная новость, что Pornhub передаст всю прибыль от фильмов Мии Халифы Израилю
    19:00 В первом чтении одобрен законопроект о переносе выборов в местные органы власти
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom