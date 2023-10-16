В первом чтении одобрен законопроект о переносе выборов в местные органы власти

В первый день зимней сессии Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о переносе выборов в местные органы власти на три месяца. Предложение было принято единогласно.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что состояние войны и военная операция могут быть достаточной причиной для переноса выборов, как в Кнессет, так и в местные органы власти. "Чрезвычайная ситуация, при которой значительная часть населения мобилизована, а другая часть, находясь в тылу, подвергается угрозе нападения противника, может привести к ситуации, когда будет затруднительно осуществить демократический избирательный процесс", - говорится в документе.