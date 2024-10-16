ЦАХАЛ расследует случаи пищевого отравления в Школе офицеров

Около ста курсантов школы офицеров ЦАХАЛа (БАХАД-1) обратились за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением.

Курсанты утверждают, что несколько дней назад они жаловались руководству базы на испорченные продукты, подаваемые в столовой.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что на базе имеются десятки случаев пищевого отравления, все военнослужащие получили необходимую медицинскую помощь.

ЦАХАЛ проводит расследование причин отравления на базе.