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Израиль

ЦАХАЛ расследует случаи пищевого отравления в Школе офицеров

время публикации: 16 октября 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 18:24
ЦАХАЛ расследует случаи пищевого отравления в Школе офицеров
Flash90. Фото: Й.Зелигер

Около ста курсантов школы офицеров ЦАХАЛа (БАХАД-1) обратились за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением.

Курсанты утверждают, что несколько дней назад они жаловались руководству базы на испорченные продукты, подаваемые в столовой.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что на базе имеются десятки случаев пищевого отравления, все военнослужащие получили необходимую медицинскую помощь.

ЦАХАЛ проводит расследование причин отравления на базе.

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