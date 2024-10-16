ЦАХАЛ расследует случаи пищевого отравления в Школе офицеров
время публикации: 16 октября 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 18:24
Около ста курсантов школы офицеров ЦАХАЛа (БАХАД-1) обратились за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением.
Курсанты утверждают, что несколько дней назад они жаловались руководству базы на испорченные продукты, подаваемые в столовой.
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что на базе имеются десятки случаев пищевого отравления, все военнослужащие получили необходимую медицинскую помощь.
ЦАХАЛ проводит расследование причин отравления на базе.
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