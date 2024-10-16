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Прогноз погоды в Израиле на 16 октября: температура немного понизится, дождь на северо-востоке

время публикации: 16 октября 2024 г., 05:34 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 05:42
Прогноз погоды в Израиле на 16 октября: температура немного понизится, дождь на северо-востоке
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 16 октября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ожидается дождь на северо-востоке страны.

В Иерусалиме – 18-25 градусов, в Тель-Авиве – 22-27, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 21-28, в Мицпе-Рамоне – 19-28, на побережье Мертвого моря – 25-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-27, в Ариэле – 19-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-31, на Голанских высотах – 20-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг температура понизится. В пятницу-субботу – без существенных изменений.

Израиль
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