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Израиль

Два беспилотника, запущенных из Ливана, упали на незастроенной местности в Верхней Галилее

время публикации: 16 октября 2024 г., 00:22 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 00:47
Тревога в связи с угрозой проникновения беспилотника на границе с Ливаном
Фото NEWSru.co.il

В 00:21 в населенных пунктах Кфар-Юваль и Кфар-Гилади прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения вражеского беспилотника.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух беспилотников с территории Ливана, они упали на незастроенной местности. В результате этого инцидента нет раненых или пострадавших.

Израиль
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Сигналы тревоги прозвучали в Верхней Галилее