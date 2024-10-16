Два беспилотника, запущенных из Ливана, упали на незастроенной местности в Верхней Галилее
время публикации: 16 октября 2024 г., 00:22 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 00:47
В 00:21 в населенных пунктах Кфар-Юваль и Кфар-Гилади прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения вражеского беспилотника.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух беспилотников с территории Ливана, они упали на незастроенной местности. В результате этого инцидента нет раненых или пострадавших.
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