Два беспилотника, запущенных из Ливана, упали на незастроенной местности в Верхней Галилее

В 00:21 в населенных пунктах Кфар-Юваль и Кфар-Гилади прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения вражеского беспилотника.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух беспилотников с территории Ливана, они упали на незастроенной местности. В результате этого инцидента нет раненых или пострадавших.