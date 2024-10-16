x
16 октября 2024
|
последняя новость: 01:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2024
|
16 октября 2024
|
последняя новость: 01:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ночной обстрел Цфата: из Ливана запущено около 50 ракет

время публикации: 16 октября 2024 г., 01:42 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 02:03
Воздушная тревога в Цфате и окрестностях
David Cohen/Flash90

В 01:38-01:40 в Цфате и окрестностях, а также населенных пунктах Верней Галилеи прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск с территории Ливана около 50 ракет, часть из которых были сбиты.

Из "Маген Давид Адом" передали, что служба не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook