Ночной обстрел Цфата: из Ливана запущено около 50 ракет

В 01:38-01:40 в Цфате и окрестностях, а также населенных пунктах Верней Галилеи прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск с территории Ливана около 50 ракет, часть из которых были сбиты.

Из "Маген Давид Адом" передали, что служба не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Информация уточняется.