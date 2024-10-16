Ночной обстрел Цфата: из Ливана запущено около 50 ракет
время публикации: 16 октября 2024 г., 01:42 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 02:03
В 01:38-01:40 в Цфате и окрестностях, а также населенных пунктах Верней Галилеи прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск с территории Ливана около 50 ракет, часть из которых были сбиты.
Из "Маген Давид Адом" передали, что служба не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.
Информация уточняется.