Трофеи ЦАХАЛа в Ливане: новейшее российское оружие и не только

Исследовательский институт Alma на основе материалов, опубликованных пресс-службой израильской армии о захваченных на юге Ливана вооружениях, подготовил отчет об арсенале ливанской террористической группировки "Хизбалла".

Alma отмечает объем и разнообразие вооружений террористов, Тут и автоматическое оружие, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, противотанковые ракеты, мины, взрывчатка. Значительная часть этого оборудования – новая и находится в заводской упаковке.

Особенно широко представлено вооружение российского производства, среди которых противотанковые ракеты 9M133 "Корнет", произведенные в 2015-2020 годах, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла-С", гранатометы, изготовленные в 2018-2021 годах.

На некоторых ящиках есть маркировка на русском, согласно которой получателем является министерство обороны Сирии. Эксперты отмечают, что это указывает на тесные связи между Россией, Ираном, Сирией и террористической группировкой "Хизбалла".

Исследователи обратили внимание и на иранскую противотанковую систему "Таралла" – двухракетный комплекс, специально разработанный для преодоления израильской системы активной защиты "Ветровка". "Таралла" может использовать как "Корнет", так и его иранский аналог "Дехлавийе".

Располагает "Хизбалла" и некоторым количеством оружия стран NATO. Это 106-мм артиллерийские снаряды испанского производства, американские станковые гранатометы Mk-19, безоткатное орудие М-40, также произведенное в США.