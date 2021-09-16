День поста Йом Кипур. МАДА и полиция в состоянии повышенной готовности

В среду, 15 сентября, для евреев всего мира начался день поста Йом Кипур (День Искупления). В Израиле закрылись все магазины, культурные и развлекательные учреждения, прекратил работу общественный транспорт.

Завершится пост в четверг, 16 сентября: в Иерусалиме – в 19:19, в Тель-Авиве – в 19:21, в Хайфе – в 19:21, в Беэр-Шеве – в 19:21.

После завершения поста городской общественный транспорт возобновит работу в 20:00, а междугородний – в 21:30. 16 сентября, после окончания Йом Кипур, первый самолет приземлится в аэропорту Бен-Гурион в 23:30, первый рейс вылетит из Израиля в 23:00.

Железнодорожное сообщение возобновится только утром 17 сентября.

В условиях эпидемии коронавируса, проведение молитв разрешено в соответствии с распоряжениями правительства. Группы до 50 человек могут проводить молитвы без ограничений (требуется только защитная маска). Если число молящихся более 50 человек, действуют правила "зеленого стандарта": участники молитв должны представить "зеленый паспорт" или отрицательные результаты проверок на коронавирус. Дети младше трех лет в проверках не нуждаются.

Во многих общинах принято решение молиться на улице, чтобы уменьшить опасность заражения.

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) приведена в состояние повышенной готовности. На всех станциях МАДА работает большее, чем обычно, число парамедиков. "Аптечки" синагог оснащены дополнительным медицинским оборудованием, предназначенным для оказания экстренной помощи, в том числе дефибрилляторами.

Силы полиции также приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание уделяется местам массовых молитв и городам со смешанным населением. Первые часы после наступления поста были отмечены инцидентами со стрельбой в Джиср аз-Зарке и Акко; погибли двое местных жителей. Ведутся расследования.

Армия и пограничная служба приведены в состояние повышенной готовности. Введен режим блокады палестинских территорий в Иудее и Самарии. Закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газы. Режим блокады будет снят 16 сентября в 23:59. Перед отменой режима блокады будет проведена дополнительная оценка ситуации для принятия окончательного решения. В течение суток проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.