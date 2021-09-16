Отчет Судного дня. МАДА сообщает о двух погибших в ДТП и двух убитых

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) опубликовала отчет о деятельности в Йом Кипур (с вечера 15 до вечера 16 сентября).

В общей сложности медицинская помощь была оказана 2583 людям, из которых 1838 были доставлены для лечения в больницы.

В 239 случаях помощь медиков потребовалась в связи с потерей сознания или недомогания из-за обезвоживания или голодания в период поста.

Как правило, в Йом Кипур израильтяне отказываются от поездок на автомобилях и мотоциклах (почти все евреи соблюдают это правило, зачастую следуют этому правилу представители и других национальностей). Тем не менее, за последние сутки было несколько тяжелых ДТП.

На 4-й трассе около Гиват-Шмуэля автомобиль насмерть сбил 15-летнего подростка, ехавшего на велосипеде. На 20-й трассе около развязки Маафилим автомобиль сбил 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы.

На открытой местности около перекрестка Гаатон погиб 20-летний мужчина, катавшийся на мотоцикле.

МАДА сообщает о еще 15 пострадавших в результате различных ДТП, один из которых в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

226 человек, в основном несовершеннолетние, пострадали при катании на велосипедах, роликовых коньках, самокатах и ​​скейтбордах. Пятеро из них в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы.

В результате драк и вооруженных нападений пострадал 31 человек. Двоих из них, получивших тяжелые огнестрельные ранения в Акко и Джиср аз-Зарке, спасти не удалось.

Бригады МАДА помогли в течение суток 135 рожавшим женщинам, большинство из которых родили в больницах, но в восьми случаях роды пришлось принимать парамедикам.