Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 25-го созыва

В четверг, 15 сентября, завершилась регистрация партий и блоков, которые будут участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва, намеченных на 1 ноября. В общей сложности свои списки представили 40 партий и блоков.

Это на 1 список больше, чем на предыдущих выборах в Кнессет 24-го созыва, однако все еще меньше рекордных 47 списков на выборах в Кнессет 21-го созыва в феврале 2019 года.

16 участников новых выборов не участвовали в выборах в марте прошлого года или участвовали в них в рамках распавшихся на этот раз блоков (в частности – общий список арабских партий в последний момент распался на два списка – ХАДАШ-ТААЛ и БАЛАД). 15 партий, участвовавших в прошлых выборах, не будут принимать участие в новых или же примут участие в них в рамках блоков (например, "Махане Мамлахти", объединивший партии "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша").

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Редакция NEWSru.co.il представляет полный список партий с их лидерами и запрошенными буквенными обозначениями (партии представлены в том порядке, в котором они фигурируют на сайте Центральной избирательной комиссии, наличие нескольких буквенных обозначений означает, что окончательный вариант бюллетеня данного списка будет определен позднее).

СПИСОК ПАРТИЙ И БЛОКОВ, ИДУЩИХ НА ВЫБОРЫ В КНЕССЕТ 25-ГО СОЗЫВА

"Анахну" ("Мы"). Лидер – Мош Худжа. Буквенные обозначения – נר / נ



"Исраэль Хофшит ве-Демократит" ("Свободный и демократический Израиль". Лидер – Эли Авидар. Буквенные обозначения – י / זך



"Коль а-Свива ве а-Хай" ("Голос окружающей среды и живых существ") . Лидер – Дрор Бен-Ами. Буквенные обозначения – ק / י



"а-Махане а-Мамлахти" ("Лагерь государственников") . Лидер – Бени Ганц. Буквенные обозначения - כן



"а-Ацмаим а-Хадашим" ("Новые самозанятые") . Лидер – Йорам Муалеми. Буквенные обозначения – נץ



"а-Калькалит а-Хадаша" ("Новая Экономическая"). Лидер – Ярон Залиха. Буквенные обозначения – יז



"а-"Шахар Коах Хеврати" ("Восход общественной силы" . Лидер – Ваджди Тахер. Буквенные обозначения – נץ



"НАТИВ – Нихье Тамид Яхад бе-Кавод" (НАТИВ – Будем всегда жить вместе и с достоинством". Лидер – Эяль Коэн. Буквенные обозначения – ני



"а-Пиратим – Ахи Тов ле-Даати Ани Роце Лийот Шам" ("Пираты – Думаю, самые лучшие, я хочу там быть"). Лидер – Ноам Козар-Вайсбергер. Буквенные обозначения – ף



"Манхигут Хевратит" ("Социальное лидерство"). Лидер – Илан Машиха Яр Занбар". Буквенные обозначения - ץ;



>"Ихуд Бней-Брит" ("Союз детей завета"). Бшара Шилиан. Буквенные обозначения – ינ;



"Мифлегет а-Гуш а-Танахи" ("ПартияТанахический (библейский) блок"). Лидер – Денис Липкин. Буквенные обозначения – יק;



"а-Лев а-Йегуди" ("Еврейское сердце"). Лидер – Йосеф Эли. Буквенные обозначения - קי;



"Исраэль Бейтейну" ("Наш Дом Израиль"). Лидер – Авигдор Либерман. Буквенные обозначения – ל;



"Коль Коль Ковеа" ("Каждый голос - решающий"). Лидер – Ноам Арье Колман. Буквенные обозначения – קנ;



"Еш Кивун" ("Есть направление"). Лидер – Дов Сильвер. Буквенные обозначения – נק



"КАМА – Кидум Маамад а-Прат" ("КАМА - Продвижение индивидуальных прав"). Лидер – Дорит Лиат Биран. Буквенные обозначения – זך;



"а-Ционут а-Датит ве Оцма Йегудит" ("Религиозные сионисты и Еврейская мощь"). Лидеры – Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир. Буквенные обозначения - ט;



"Цеирим Боарим" ("Молодые и горячие"). Лидер – Адар Мухтар. Буквенные обозначения – צ



"Цав а-Шаа" ("Насущная необходимость"). Лидер – Ури Давид Хай. Буквенные обозначения – צ



"Еш Атид" ("Есть будущее"). Лидер – Яир Лапид. Буквенные обозначения – פה



"Цомет – Дарко шель Рафуль" ("Перекресток – путь Рафуля"). Лидер – Моше Грин. Буквенные обозначения – זץ;



"а-Решима а-Аравит а-Меухедет" (РААМ) ("Объединенный Арабский Список"). Лидер – Мансур Аббас. Буквенные обозначения – עם;



"Итахдут а-Сфарадим Шомрей Тора – Тнуато шель МАРАН а-Рав Овадья Йосеф ЗАЦАЛ" (ШАС) ("Сефардское объединение блюстителей Торы, движение учителя раввина Овадьи Йосефа, да будет благословенна память праведника"). Лидер – Арье Дери. Буквенные обозначения – שס;



"Квод а-Адам " ("Человеческое достоинство"). Лидер – Аркадий Пугач. Буквенные обозначения - נז;



"Яадут а-Тора ва а-Шабат, Агудат Исраэль – Дегель а-Тора" ("Еврейство Торы и Субботы". Лидеры – Ицхак Голдкнопф и Моше Гафни. Буквенные обозначения – ג;



"Мифлегет а-Авода" ("Рабочая партия ("Авода")" . Лидер – Мейрав Михаэли. Буквенные обозначения – אמת;



"Ликуд" ("Сплоченность"). Лидер – Биньямин Нетаниягу. Буквенные обозначения – מחל;



"Решимат Шлошим Арбаим" ("Список Тридцать-Сорок"). Лидер – Стелла Вайнштейн. Буквенные обозначения – רז



"Хофеш Калькали" ("Экономическая свобода"). Лидер – Абир Кара. Буквенные обозначения – אצ



"Ани ве-Ата" ("Я и ты". Лидер – Алон Гилади. Буквенные обозначения – ך;



"Седер Хадаш – Лемаан а-Эзрахим а-Ватиким" ("Новый порядок – ради пожилых"). Лидер – Авиталь Офек. Буквенные обозначения – קך;



"МЕРЕЦ – а-Смоль шель Исраэль" ("МЕРЕЦ – израильские левые"). Лидер – Захава Гальон. Буквенные обозначения – מרצ;



"Шма" ("Слушай"). Лидер – Нафтали Гольдман. Буквенные обозначения נף;



"Байт Йегуди" ("Еврейский дом"). Лидер – Айелет Шакед. Буквенные обозначения – ב;



"Даат Тов ве-Ра ве-Брит Шевет Авраам – Але Ярок ве-Осрат аль-Исламия" ("Познание Добра и Зла и завет племени Авраама – Зеленый лист и Семья Ислама"). Лидер – Декель Озер Хец-Давид. Буквенные обозначения – ב;



"Коах Леашпия" ("Сила влиять"). Лидер – Бени Эльбаз. Буквенные обозначения – זנ;



"Бе-Омец Бишвильха" ("Отважно ради тебя")Буквенные обозначения – קץ;



ХАДАШ-ТААЛ ("Хазит Демократит ле-Шалом ве-Шивьон – Тнуа Аравит ле-Итхадшут" ("Демократический фронт за мир и равенство" – "Арабское движение за обновление"). Лидеры – Айман Удэ и Ахмад Тиби. Буквенные обозначения – ום;



БАЛАД ("Брит Леумит Демократит" ("Национальный демократический союз"). Лидер – Сами Абу-Шхаде. Буквенные обозначения – ד;





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