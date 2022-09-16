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    В Израиле

    Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 25-го созыва

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    Полный список партий, участвующих в выборах в Кнессет 25-го созыва
    Marc Israel Sellem/Flash90

    В четверг, 15 сентября, завершилась регистрация партий и блоков, которые будут участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва, намеченных на 1 ноября. В общей сложности свои списки представили 40 партий и блоков.

    Это на 1 список больше, чем на предыдущих выборах в Кнессет 24-го созыва, однако все еще меньше рекордных 47 списков на выборах в Кнессет 21-го созыва в феврале 2019 года.

    16 участников новых выборов не участвовали в выборах в марте прошлого года или участвовали в них в рамках распавшихся на этот раз блоков (в частности – общий список арабских партий в последний момент распался на два списка – ХАДАШ-ТААЛ и БАЛАД). 15 партий, участвовавших в прошлых выборах, не будут принимать участие в новых или же примут участие в них в рамках блоков (например, "Махане Мамлахти", объединивший партии "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша").

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    Редакция NEWSru.co.il представляет полный список партий с их лидерами и запрошенными буквенными обозначениями (партии представлены в том порядке, в котором они фигурируют на сайте Центральной избирательной комиссии, наличие нескольких буквенных обозначений означает, что окончательный вариант бюллетеня данного списка будет определен позднее).

    СПИСОК ПАРТИЙ И БЛОКОВ, ИДУЩИХ НА ВЫБОРЫ В КНЕССЕТ 25-ГО СОЗЫВА

    "Анахну" ("Мы"). Лидер – Мош Худжа. Буквенные обозначения – נר / נ

    "Исраэль Хофшит ве-Демократит" ("Свободный и демократический Израиль". Лидер – Эли Авидар. Буквенные обозначения – י / זך

    "Коль а-Свива ве а-Хай" ("Голос окружающей среды и живых существ") . Лидер – Дрор Бен-Ами. Буквенные обозначения – ק / י

    "а-Махане а-Мамлахти" ("Лагерь государственников") . Лидер – Бени Ганц. Буквенные обозначения - כן

    "а-Ацмаим а-Хадашим" ("Новые самозанятые") . Лидер – Йорам Муалеми. Буквенные обозначения – נץ

    "а-Калькалит а-Хадаша" ("Новая Экономическая"). Лидер – Ярон Залиха. Буквенные обозначения – יז

    "а-"Шахар Коах Хеврати" ("Восход общественной силы" . Лидер – Ваджди Тахер. Буквенные обозначения – נץ

    "НАТИВ – Нихье Тамид Яхад бе-Кавод" (НАТИВ – Будем всегда жить вместе и с достоинством". Лидер – Эяль Коэн. Буквенные обозначения – ני

    "а-Пиратим – Ахи Тов ле-Даати Ани Роце Лийот Шам" ("Пираты – Думаю, самые лучшие, я хочу там быть"). Лидер – Ноам Козар-Вайсбергер. Буквенные обозначения – ף

    "Манхигут Хевратит" ("Социальное лидерство"). Лидер – Илан Машиха Яр Занбар". Буквенные обозначения - ץ;

    >"Ихуд Бней-Брит" ("Союз детей завета"). Бшара Шилиан. Буквенные обозначения – ינ;

    "Мифлегет а-Гуш а-Танахи" ("ПартияТанахический (библейский) блок"). Лидер – Денис Липкин. Буквенные обозначения – יק;

    "а-Лев а-Йегуди" ("Еврейское сердце"). Лидер – Йосеф Эли. Буквенные обозначения - קי;

    "Исраэль Бейтейну" ("Наш Дом Израиль"). Лидер – Авигдор Либерман. Буквенные обозначения – ל;

    "Коль Коль Ковеа" ("Каждый голос - решающий"). Лидер – Ноам Арье Колман. Буквенные обозначения – קנ;

    "Еш Кивун" ("Есть направление"). Лидер – Дов Сильвер. Буквенные обозначения – נק

    "КАМА – Кидум Маамад а-Прат" ("КАМА - Продвижение индивидуальных прав"). Лидер – Дорит Лиат Биран. Буквенные обозначения – זך;

    "а-Ционут а-Датит ве Оцма Йегудит" ("Религиозные сионисты и Еврейская мощь"). Лидеры – Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир. Буквенные обозначения - ט;

    "Цеирим Боарим" ("Молодые и горячие"). Лидер – Адар Мухтар. Буквенные обозначения – צ

    "Цав а-Шаа" ("Насущная необходимость"). Лидер – Ури Давид Хай. Буквенные обозначения – צ

    "Еш Атид" ("Есть будущее"). Лидер – Яир Лапид. Буквенные обозначения – פה

    "Цомет – Дарко шель Рафуль" ("Перекресток – путь Рафуля"). Лидер – Моше Грин. Буквенные обозначения – זץ;

    "а-Решима а-Аравит а-Меухедет" (РААМ) ("Объединенный Арабский Список"). Лидер – Мансур Аббас. Буквенные обозначения – עם;

    "Итахдут а-Сфарадим Шомрей Тора – Тнуато шель МАРАН а-Рав Овадья Йосеф ЗАЦАЛ" (ШАС) ("Сефардское объединение блюстителей Торы, движение учителя раввина Овадьи Йосефа, да будет благословенна память праведника"). Лидер – Арье Дери. Буквенные обозначения – שס;

    "Квод а-Адам " ("Человеческое достоинство"). Лидер – Аркадий Пугач. Буквенные обозначения - נז;

    "Яадут а-Тора ва а-Шабат, Агудат Исраэль – Дегель а-Тора" ("Еврейство Торы и Субботы". Лидеры – Ицхак Голдкнопф и Моше Гафни. Буквенные обозначения – ג;

    "Мифлегет а-Авода" ("Рабочая партия ("Авода")" . Лидер – Мейрав Михаэли. Буквенные обозначения – אמת;

    "Ликуд" ("Сплоченность"). Лидер – Биньямин Нетаниягу. Буквенные обозначения – מחל;

    "Решимат Шлошим Арбаим" ("Список Тридцать-Сорок"). Лидер – Стелла Вайнштейн. Буквенные обозначения – רז

    "Хофеш Калькали" ("Экономическая свобода"). Лидер – Абир Кара. Буквенные обозначения – אצ

    "Ани ве-Ата" ("Я и ты". Лидер – Алон Гилади. Буквенные обозначения – ך;

    "Седер Хадаш – Лемаан а-Эзрахим а-Ватиким" ("Новый порядок – ради пожилых"). Лидер – Авиталь Офек. Буквенные обозначения – קך;

    "МЕРЕЦ – а-Смоль шель Исраэль" ("МЕРЕЦ – израильские левые"). Лидер – Захава Гальон. Буквенные обозначения – מרצ;

    "Шма" ("Слушай"). Лидер – Нафтали Гольдман. Буквенные обозначения נף;

    "Байт Йегуди" ("Еврейский дом"). Лидер – Айелет Шакед. Буквенные обозначения – ב;

    "Даат Тов ве-Ра ве-Брит Шевет Авраам – Але Ярок ве-Осрат аль-Исламия" ("Познание Добра и Зла и завет племени Авраама – Зеленый лист и Семья Ислама"). Лидер – Декель Озер Хец-Давид. Буквенные обозначения – ב;

    "Коах Леашпия" ("Сила влиять"). Лидер – Бени Эльбаз. Буквенные обозначения – זנ;

    "Бе-Омец Бишвильха" ("Отважно ради тебя")Буквенные обозначения – קץ;

    ХАДАШ-ТААЛ ("Хазит Демократит ле-Шалом ве-Шивьон – Тнуа Аравит ле-Итхадшут" ("Демократический фронт за мир и равенство" – "Арабское движение за обновление"). Лидеры – Айман Удэ и Ахмад Тиби. Буквенные обозначения – ום;

    БАЛАД ("Брит Леумит Демократит" ("Национальный демократический союз"). Лидер – Сами Абу-Шхаде. Буквенные обозначения – ד;

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