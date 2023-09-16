"Сохнут": в мире живут 15,7 млн евреев – на 900 тысяч меньше, чем в 1939 году

Согласно данным Еврейского агентства ("Сохнут"), основанным на проведенном для Американского еврейского ежегодника исследовании демографа Серджио Делла Перголы, в 2023 году в мире проживают 15,7 миллиона евреев – на 900 тысяч человек меньше, чем в 1939 году, накануне Холокоста.

По сравнению с 2022 годом количество евреев в мире увеличилось на 100 тысяч человек.

46% евреев, 7,2 миллиона человек, проживают в Израиле, 8,5 миллионов – в диаспоре.

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Самая крупная еврейская диаспора – в США, где проживают 6,3 миллиона евреев.

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Далее следуют еврейские диаспоры Франции (440 тысяч), Канады (398 тысяч), Великобритании (312 тысяч), Аргентины (171 тысяча) , России (132 тысячи), Германии (125 тысяч), Австралии (117 тысяч), Бразилии (90 тысяч), Южной Африки (50 тысяч), Венгрии (46 тысяч), Мексики (40 тысяч), Украины (33 тысячи), Нидерландов (29,7 тысяч), Бельгии (29 тысяч), Италии (26,9 тысяч), Швейцарии (20,5 тысяч), Уругвая (16,2 тысячи), Чили (15,7 тысяч), Чили (15,7 тысяч), Швеции (14,9 тысяч), Турции (14,2 тысячи), Испании (13 тысяч), Австрии (10,3 тысячи), Панамы (10 тысяч).

Еще в 80 странах есть еврейские общины, в которых более 100 человек. В том числе 9100 евреев проживают в Иране, 2100 – в Марокко, 1000 – в Тунисе, 500 – в ОАЭ.

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Общее число евреев и членов их семей, соответствующих определению Закона о возвращении, составляет 25,5 миллиона человек, из которых 7,7 миллионов живут в Израиле. Таким образом, за пределами Израиля проживают 18 миллионов человек, имеющих право на репатриацию в еврейское государство.