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Израиль

Моше Фейглин будет баллотироваться в Кнессет во главе партии "Зеут"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 15:35
Моше Фейглин будет баллотироваться в Кнессет во главе партии "Зеут"
Olivier Fitoussi/Flash90

Бывший депутат Кнессета Моше Фейглин, покинувший партию "Ликуд" в декабре прошлого года в разгар войны "Железные мечи" в знак протеста против намерения правительства вернуть жителей Газы в их дома, официально объявил о своем намерении баллотироваться в Кнессет на следующих парламентских выборах – вновь во главе партии "Зеут".

В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер") Моше Фейглин написал: "Следующие выборы будут вращаться вокруг вопроса, кем мы хотим быть – народом, который способен постоять за себя и победить, или общиной диаспоры, единственная способность которой выкупать пленников и ждать следующего погрома".

"Мы думали, что создали государство, – сказал в свое время командующий ВВС в период войны Судного дня Бени Пелед, – а на самом деле мы создали штетл (местечко) с военно-воздушными силами", – пишет далее Фейглин. – Например, генерал Брик, герой из героев, настолько погружен в местечковое сознание, что единственное решение, на которое он был способен – это искать покровительства "фрицев" в США".

Далее Моше Фейглин указывает, что национальное самосознание евреев после Шестидневной войны угасло, что вылилось впоследствии в возвращение Синая Египту, которое захватило умы, превратив победу в битвах в стратегическое поражение под названием "мир". "Вся система безопасности и все гражданское руководство Израиля, которые после 7 октября должны были вести священную войну, действовали под гнетом местечкового сознания, лишенного корней, суверенитета и идентичности".

Фейглин указывает, что все партии, действующие в настоящее время в Кнессете, будь то левые или правые, религиозные или светские, представляют собой то самое местечковое сознание, которое зализывает раны и ждет следующего погрома. "Но будет одна партия, которая будет нести знамя национального сознания – партия "Зеут", – заключает он.

Израиль
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