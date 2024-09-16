Правительство планирует трюк, чтобы продолжить субсидировать ясли для детей учащихся йешив

Правительство готовит проект предложения, которое позволит продолжить субсидирование яслей, в которых находятся дети учащихся йешив, уклоняющихся от службы.

Правительство формирует это предложение без участия юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. Как сообщает "Кан", в правительстве убеждены, что Баарав-Миара заблокирует любое предложение, поэтому ее не посвящают в детали формируемого предложения.

В рамках предложения правительство намерено изменить порядок определения права на субсидирование. В соответствии с готовящимся предложением, право будет определяться исходя из материального статуса и занятости матери ребенка. Это позволит обойти решение БАГАЦа, запретившего субсидирование яслей для детей учащихся йешив, которые уклоняются от службы в ЦАХАЛе.

В правительстве уже готовятся к тому, что против решения будет подан иск в БАГАЦ. Если это произойдет, правительству придется просить юридического советника дать разрешение на частное представительство в суде.