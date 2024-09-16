Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 16 сентября, температура понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере, на побережье Средиземного моря и в центре.

В Иерусалиме – 20-25 градусов, в Тель-Авиве – 26-29, в Хайфе – 25-28, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 23-30, в Мицпе-Рамоне – 20-29, на побережье Мертвого моря – 27-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-29, в Ариэле – 21-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-32, на Голанских высотах – 21-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг температура существенно не изменится, переменная облачность.