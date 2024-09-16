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Израиль

На улице в Яффо обнаружен мужчина с травмой головы, его состояние критическое

время публикации: 16 сентября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 22:52
На улице в Яффо обнаружен мужчина с травмой головы, его состояние критическое
Пресс-служба МАДА

На улице А-Ткума в Яффо был обнаружен лежащим без сознания мужчина примерно 50 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина при невыясненных обстоятельствах получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Парамедики начали реанимационные мероприятия по дороге в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Состояние мужчины критическое.

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