На улице в Яффо обнаружен мужчина с травмой головы, его состояние критическое

На улице А-Ткума в Яффо был обнаружен лежащим без сознания мужчина примерно 50 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина при невыясненных обстоятельствах получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Парамедики начали реанимационные мероприятия по дороге в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Состояние мужчины критическое.