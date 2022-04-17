Накануне церемонии благословления коэнов МАДА опубликовала свои рекомендации

Службы скорой помощи "Маген Давид Адом" накануне традиционной церемонии благословения коэнов, проходящей возле Стены Плача в дни праздника Песах, опубликовала свои рекомендации участников.

МАДА рекомендует каждому из участников церемонии взять с собой достаточно воды для питья.

Кроме того, рекомендуется избегать большого скопления людей, так как до сих пор существует опасность заражения коронавирусом. Строго следовать указаниям сотрудников служб безопасности и тех, кто отвечает за порядок во время церемонии.

В случае недомогания участники церемонии смогут обратиться за помощью к парамедикам, которые будут находиться на площади перед Стеной Плача, или вызвать "скорую" по телефону 101.

Церемония будет проходить в понедельник, 18 апреля.

В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах. Возле Стены плача церемония благословления коэнов проводится с 1970 года.