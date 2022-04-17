Прогноз погоды на 17 апреля: жарко и сухо, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 17 апреля, температура будет значительно выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Малооблачно. Местами дымка. Сухо. Сильный восточный пустынный ветер (шарав) в горных районах.

В Иерусалиме – 15-30 градусов, в Тель-Авиве – 13-30, в Хайфе – 17-31, в Эйлате – 21-35, в Беэр-Шеве – 15-36, в Мицпе-Рамоне – 17-29, на побережье Мертвого моря – 20-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-28, в Ариэле – 15-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-35, на Голанских высотах – 15-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник, будет жарко и сухо, шарав. Во вторник-среду жара спадет.