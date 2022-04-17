Фейк-бойкот: партия РААМ объявила о санкции, не предусмотренной уставом Кнессета

Партия РААМ полностью заморозит членство в Кнессете и начнет переговоры с остальными арабским партиями о постоянном бойкоте израильского парламента.

Такое решение принял Совет Аш-Шура, высшая религиозная структура "Исламского движения". В заявлении совета говорится о том, что решение принято на фоне "нападений на мечеть Аль Акса". Согласно опубликованному сообщению, бойкот действует до "особого распоряжения".

Ранее сообщалось, что партия РААМ намерена объявить о замораживании сотрудничества с коалицией. Однако религиозные лидеры движения приняли решение, цель которого продемонстрировать серьезность их намерений. В то же время, это решение лишено какого бы то ни было практического смысла, так как уставом Кнессета не предусмотрено замораживание членства депутатов парламента. Кроме того, в настоящий момент Кнессет находится на каникулах, и до начала мая нет никаких голосований, где была бы необходимость в участии РААМ. В политических кругах убеждены, что период бойкота завершится с началом летней сессии Кнессета.