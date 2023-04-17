В Израиль прибывает наследный принц Ирана Шахзаде Реза Пехлеви
Министр разведки и атомной энергетики Израиля Гила Гамлиэль ("Ликуд") встретится с главой последней иранской шахской династии Пехлеви, наследным принцем Ирана Шахзаде Реза Пехлеви, ныне проживающим в США, во время его визита в Израиль, сообщает канцелярия главы правительства.
В официальном релизе сказано, что целью визита является "укрепление отношений между израильским и иранским народами" и "создание моста между Израилем и иранским народом". Отмечается, что речь идет о встрече с самым высокопоставленным иранским деятелем, когда-либо посещавшим Израиль с публичным визитом.
В ходе встречи планируется обсудить ситуацию с правами человека в Иране.
"Для меня большая честь принимать у себя наследного принца Ирана Резу Пехлеви, и я высоко ценю его смелое решение впервые посетить Израиль", – заявила Гила Гамлиэль.
Помимо прочего, во время своего визита Реза Пехлеви примет участие в официальной церемонии Международного дня памяти жертв Холокоста, посетит опреснительный завод, чтобы ознакомиться с израильскими технологиями водоснабжения, встретится с членами религиозной общины Бахаи и еврейско-иранской общины в Израиле.
Наследный принц должен был занять престол после своего отца, шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, но после Исламской революции в Иране в 1979 году покинул страну вместе с семьей.