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    В Израиле

    В Израиль прибывает наследный принц Ирана Шахзаде Реза Пехлеви

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    В Израиль прибывает наследный принц Ирана Шахзаде Реза Пехлеви
    Wikipedia/Gage Skidmore

    Министр разведки и атомной энергетики Израиля Гила Гамлиэль ("Ликуд") встретится с главой последней иранской шахской династии Пехлеви, наследным принцем Ирана Шахзаде Реза Пехлеви, ныне проживающим в США, во время его визита в Израиль, сообщает канцелярия главы правительства.

    В официальном релизе сказано, что целью визита является "укрепление отношений между израильским и иранским народами" и "создание моста между Израилем и иранским народом". Отмечается, что речь идет о встрече с самым высокопоставленным иранским деятелем, когда-либо посещавшим Израиль с публичным визитом.

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    В ходе встречи планируется обсудить ситуацию с правами человека в Иране.

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    "Для меня большая честь принимать у себя наследного принца Ирана Резу Пехлеви, и я высоко ценю его смелое решение впервые посетить Израиль", – заявила Гила Гамлиэль.

    Помимо прочего, во время своего визита Реза Пехлеви примет участие в официальной церемонии Международного дня памяти жертв Холокоста, посетит опреснительный завод, чтобы ознакомиться с израильскими технологиями водоснабжения, встретится с членами религиозной общины Бахаи и еврейско-иранской общины в Израиле.

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    Наследный принц должен был занять престол после своего отца, шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, но после Исламской революции в Иране в 1979 году покинул страну вместе с семьей.

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