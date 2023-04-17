Министр Амихай Элиягу официально объявил о прекращении финансирования проекта "Шабат исраэлит"

Министр по делам еврейского наследия Амихай Элиягу ("Оцма Иегудит") подтвердил, что принял решение прекратить финансирование проекта "Шабат исраэлит".

В интервью радиостанции "Коль бэ-рама", министр пояснил, что у него совершенно иные планы. "Я собираюсь начать новый проект – "Шиши масорати", цель которого привлечь израильтян к участию в молитвах в синагогах. Это важнее, чем "Шабат исраэлит"", – сказал министр.

Министр по делам культуры и спорта Мики Зоар ("Ликуд") заявил, что его ведомство не может диктовать решения коллегам. "Мы не в состоянии вмешиваться в эти решения. Если частные структуры примут решение продолжать работу проекта, мы окажем поддержку", – сказал Зоар в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

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Вскоре после формирования правительства проект "Шабат исраэлит" был переведен из министерства по делам культуры и спорта в министерство еврейского наследия.

31 января сообщалось, что деятельность проекта временно приостанавливается. Однако, по информации "Кан", позднее был найден "временный бюджет", который позволил возобновить деятельность проекта до получения постоянного правительственного финансирования. 17 апреля министр Элиягу официально объявил, что такого финансирования не будет.

В оппозиции резко критикуют решение министра Амихая Элиягу. "Легкомыслие, с которым министр подходит к вопросу существования важного проекта, позволяющего в том числе религиозным людям, бесплатно в шабат посещать культурные мероприятия, возмутительна и нестерпима", – заявила депутат Наама Лазими ("Авода").

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Председатель движения Свободный Израиль, Ури Кейдар заявил: "Закрытие проекта "Шабат исраэлит" – еще один шаг, который указывает на то, что Нетаниягу позволяет правительству религиозного диктата, которое он создал, полностью им руководить. Это происходит даже тогда, когда Ликуд стремительно теряет мандаты. Нетаниягу может винить только самого себя. Если он решил создать коалицию с бандой пироманов, нечего удивляться, что они сжигают все на своем пути. Они объявили войну субботе в формате, принятом большинством общества, и ответом им тоже будет война".

Напомним, что проект "Шабат Исраэлит" позволяет израильтянам посещать музеи и исторические объекты в субботы бесплатно. Проект был основан бывшим министром культуры Хили Трупером ("Махане Мамлахти""). Трупер является религиозным евреем, и проект построен таким образом, что позволял посещать культурные учреждения в шабат без нарушения каких-либо галахических постановлений.