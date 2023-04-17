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    В Израиле

    Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев

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    Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев
    Avshalom Sassoni/Flash90     Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Вечером в понедельник, 17 апреля (27 нисана), в Израиле начнется День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки, установленный в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены еврейскому сопротивлению и приурочены к 80-летию восстания в Варшавском гетто.

    По состоянию на март 2023 года в Израиле проживали 148763 человека, переживших Холокост. 61% из них – женщины, 20% – в возрасте старше 90 лет (из них 66% – женщины), 65% нуждаются в патронажном уходе, в том числе 16% – в круглосуточном уходе.

    В 18:00 в понедельник, 17 апреля, День памяти Холокоста и героизма евреев Европы и Северной Африки откроется церемонией в кибуце Яд-Мордехай в память 80-й годовщины восстания в Варшавском гетто. На церемонии будут присутствовать президент Израиля Ицхак Герцог, председатель оппозиции Яир Лапид и президент Всемирной сионистской организации Това Дорфман.

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    В 20:00 начнется государственная церемония на площади Варшавского гетто в мемориальном центре "Яд ва-Шем". На церемонии, которая будет посвящена еврейскому сопротивлению в годы Холокоста, будут участвовать выжившие в Холокосте, президент страны, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, председатель Верховного суда Эстер Хайют и другие высокопоставленные лица. Шесть из проживающих в Израиле 147 тысяч переживших Холокост зажгут факела в память о шести миллионах погибших. Зал "Изкор" будет открыт для участников церемонии, чтобы они могли зажечь поминальные свечи в память о погибших в Холокосте.

    Также в 20:00 в Институте Массуа в Тель-Ицхаке начнется церемония памяти с участием министра обороны Йоава Галанта и командующего ВВС ЦАХАЛа Томера Бара.

    В поселке Нир Галим в это же время пройдет церемония памяти погибших еврейских общин в центре "Бейт Эдот", посвященная в этом году еврейской общине Греции и приуроченная к 80-летию уничтожения евреев Салоник.

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    "Йом Шоа". 18 апреля 2023 года

    В 10:00 во вторник, 18 апреля, в стране прозвучит двухминутная траурная сирена.

    В 11:00 в Кнессете начнется церемония памяти "У каждого человека есть имя".

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    С 11:00 до 16:30 посетители мемориального центра "Яд ва-Шем" смогут зажечь поминальные свечи на площади Варшавского гетто.

    В 13:00 в зале "Изкор" в комплексе "Яд ва-Шем" начнется центральная церемония поминовения.

    В 14:00 в Польше начнется марш жизни из Освенцима в Биркенау.

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    В 17:00 в комплексе "Яд ва-Шем" пройдет митинг молодежных движений.

    В 20:00 в комплексе "Бейт Лохамей а-Гетаот" пройдет церемония, завершающая день памяти, на которой будут присутствовать председатель Верховного суда Эстер Хают и командующий Северным округом ЦАХАЛа Ури Гордин.

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