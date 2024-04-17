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Движение за чистоту власти требует начать расследование против Аелет Шакед

время публикации: 17 апреля 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 17:28
Движение за чистоту власти требует начать расследование против Аелет Шакед
Flash90

Представители Движения за чистоту власти обратились к юридической советнице правительства Гали Бахарат-Миаре и генеральному инспектору полиции Яакову Шабтаю с требованием возбудить уголовное расследование в отношении Аелет Шакед, в прошлом занимавшей пост министра юстиции, на основании информации, вскрывшейся во время судебного процесса по делу бывшего главы Адвокатской коллегии Эфи Навэ.

По утверждению Движения за чистоту власти, во время публикации записей разговоров между Аелет Шакед и Эфи Навэ вскрылись нарушения, якобы допущенные Шакед в процессе назначения судьи Эйтана Оренштейна председателем окружного суда Тель-Авива.

Как сообщает новостная служба 12 канала, слова Эфи Навэ демонстрируют его финансовую заинтересованность в назначении Оренштейна, а Аелет Шакед, сказавшая, что ее "ничто не заставит провести это назначение", в конечном счете назначила именно этого судью.

Запись разговоров была "слита" вместе со множеством других материалов в результате взлома телефонов Эфи Навэ. Сам Навэ подал в суд на журналистку радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Адас Штайф и на государство за взлом телефонов, требуя выплаты компенсации в размере семи миллионов шекелей. Государство отказалось представлять интересы Штайф в этом гражданском процессе.

Сама Аелет Шакед заявила, что ее решение назначить Эйтана Оренштейна было продиктовано исключительно профессиональными соображениями. Эфи Навэ прокомментировал публикацию расшифровки разговора так: "Эта запись получена незаконным и запрещенным судом способом".

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