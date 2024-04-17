В Бани Наим разрушены дома террористов-убийц

В ночь на 17 апреля в Бани Наим, к востоку от Хеврона, израильскими военными были разрушены дома террористов Ахмада Зайдата и Махмуда Зайдата, совершивших 15 января теракт в Раанане, в результате которого была убита 79-летняя Эдна Блуштейн и еще 17 человек получили ранения.

Уведомление о разрушении домов было вручено родственникам террористов в ночь на 2 апреля. Соответствующие приказы были подписаны 10 апреля.

Напомним, 15 января, около 13:40 в Раанане был совершен комбинированный теракт с применением холодного оружия и автомобиля. В результате теракта погибла Эдна Блуштейн, ранения и травмы получили еще 17 человек: 34-летний мужчина и 16-летний юноша получили тяжелые ранения, восемь человек – ранения средней тяжести, остальные получили легкие травмы.