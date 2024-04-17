В бассейне Хайфы скончался 70-летний посетитель: реанимация не принесла успеха
время публикации: 17 апреля 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 12:58
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 12:04 поступило сообщение о том, что в бассейне в Хайфе 70-летнего мужчину извлекли из воды в бессознательном состоянии.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию пострадавшего. К сожалению, их усилия не увенчались успехом, и они были вынуждены констатировать смерть мужчины.
Информация уточняется.
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