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Израиль

Попадание ракеты в "матнас" в Западной Галилее: один из раненых в тяжелом состоянии

время публикации: 17 апреля 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 13:53
Попадание ракеты в "матнас" в Западной Галилее: один из раненых в тяжелом состоянии
David Cohen/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о шести раненых в результате попадания ракеты в здание общественного центра в Араб аль-Арамшэ в Западной Галилее.

Один из раненых в тяжелом состоянии, передает МАДА. Остальные получили ранения от легких до средней тяжести.

Раненые доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии.

Во время обстрела, в результате которого пострадали люди, тревоги не было. Но в 13:45 тревога в Араб аль-Арамшэ прозвучала. Был зафиксирован очередной ракетный обстрел из Ливана. В 13:51 была повторная тревога.

Ранее утром примерно в том же районе дважды были слышны сигналы тревоги – в связи с ракетными обстрелами.

ЦАХАЛ сообщал, что в ответ на обстрелы израильской территории были нанесены удары по точкам запуска.

В ночь на 17 апреля израильскими ВВС были атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Удары были нанесены по целям в районах Аль-Хиам, Аль-Мансури, Альма аш-Шааб и Яатар.

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