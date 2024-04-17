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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ранения 14 бойцов в результате удара "Хизбаллы" и сообщил об ответных атаках. Видео

время публикации: 17 апреля 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 18:03
ЦАХАЛ подтвердил ранения 14 бойцов в результате удара "Хизбаллы" и сообщил об ответных атаках. Видео
AP Photo/Bilal Hussein

ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам боевиков "Хизбаллы" в районах Ан-Накуры и Ярина на юге Ливана.

В сообщении об этих ударах ЦАХАЛ впервые официально подтвердил, что сегодня в результате запусков со стороны Ливана противотанковых ракет и БПЛА в районе Араб аль-Арамшэ (Западная Галилея) шесть бойцов ЦАХАЛа получили тяжелые ранения, двое – ранения средней степени тяжести, еще шестеро – легкие ранения.

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