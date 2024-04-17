ЦСБ: смертность арабов в результате убийств в 8,2 раза выше, чем у евреев

Центральное бюро статистики опубликовало отчет о причинах смерти в Израиле в 2020-2022 годах. В соответствии с этим отчетом, самой частой причиной смерти в Израиле остается рак, на втором месте – сердечно-сосудистые заболевания.

Поскольку на отчетный период приходится пандемия коронавируса, COVID-19 также числится среди главных причин смерти: рекордным по количеству смертей от коронавируса стал 2021 год, когда COVID-19 унес жизни примерно 4800 израильтян, что составляло 9,5% от общего количества смертей в тот год.

В 2022 году коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти в Израиле в возрастной категории 65-84 года и 85 лет и старше, а также пятой по распространенности причиной смерти в остальных возрастных категориях (5-17 лет, 18-24 года, 25-44 и 45-64 года включительно). Количество умерших от коронавируса мужчин в 1,6 раза больше, чем женщин, и количество умерших от коронавируса арабов в 1,8 раза больше, чем евреев.

За последние десять лет выросло количество смертей от инфекционных болезней, и они стали третьей по распространенности причиной смерти в 2015-2019 годы, а затем их вытеснил на четвертую строчку "рейтинга" коронавирус. В числе умерших от инфекционных заболеваний 83% скончались от сепсиса.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца и болезни сосудов мозга) с восьмидесятых годов снизилась в Израиле более чем на 80%.

Уровень смертности по большинству причин среди арабов выше, чем среди евреев. Так, от диабета арабы умирают в 2,2 раза чаще евреев, от хронических заболеваний верхних дыхательных путей – в два раза, в дорожно-транспортных происшествиях – в 2,5 раза, и смертность арабов в результате убийств в 8,2 раза выше, чем смертность евреев. При этом смертность арабов в результате самоубийств в 2,1 раза ниже, чем смертность евреев, а в результате деменции – в 1,3 раза ниже.

В категории онкологических заболеваний среди мужчин наиболее частой причиной смерти является рак трахеи, бронхов и легких (20,1% всех смертей мужчин от рака), и по этому показателю Израиль находится на относительно низком месте среди стран OECD. Среди женщин самым распространенным видом рака стал рак молочной железы (18,4% всех смертей от рака), и он очень высок в сравнении с другими странами OECD.

В 2022 году в Израиле скончались 51753 человека, 0,5% от общей численности населения Израиля в том году. 51% умерших – мужчины, 49% – женщины. 84% умерших были старше 65 лет (67% умерших старше 75 лет и 40% – старше 85 лет). 5% умерших были моложе 45 лет. 1% умерших (515 человек) – дети от рождения до года.

В 2022 году уровень смертности в Израиле составил 5,4 человека на 1000 населения, в 2021 году этот показатель составлял также 5,4 человека на 1000, в 2020 году – 5,3 человека на 1000. В 2021 году, до пандемии коронавируса, смертность в Израиле составляла 5,1 человека на 1000 населения.