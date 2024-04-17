"Ракевет Исраэль" расширяет работу поездов в дни праздника Песах

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" опубликовала информацию об изменениях движения поездов на дни праздника Песах, когда десятки тысяч израильтян отправятся к своим друзьям и родственникам отмечать Седер со своими семьями.

В канун праздника поезда будут работать по пятничному расписанию, однако будут добавлены дополнительные поезда для доставки всех пассажиров. В течение праздничной недели "холь а-моэд" будут расширены некоторые маршруты для того, чтобы обеспечить транспортом максимальное количество пассажиров. "Ракевет Исраэль" рекомендует проверять расписание поездов на сайте и в приложении, а также по телефону *5770.

В канун первого дня Песаха (понедельник 22 апреля) и в канун последнего дня Песаха (воскресенье 28 апреля) пассажирские поезда будут следовать с 6:00 до 17:00 на основе пятничного расписания с добавлением дополнительных поездов (два поезда в час вместо одного поезда в час) по маршруту Хайфа – Тель-Авив, и будут добавлены поезда по маршруту Димона – Беэр-Шева.

На исходе первого дня Песаха (вторник 23 апреля) и на исходе последнего дня Песаха (понедельник 29 апреля) пассажирские поезда будут работать на основе субботнего расписания, с 21:30 до 00:30, в усиленном режиме, будет также добавлено движение поездов по маршруту Димона – Беэр-Шева.

В дни "холь а-моэд" (среда 24 апреля и четверг 25 апреля), а также в "исру хаг" (вторник 30 апреля) движение поездов будет расширено следующим образом: будет продлен маршрут поезда, выезжающего в 9:41 со станции "Беэр-Шева – Мерказ" и прибывающего в 12:23 на станцию "Хайфа – Мерказ а-Шмона" (вместо станции "Тель-Авив Савидор Мерказ"). Добавлены остановки на станциях "Тель-Авив – Университа", Герцлия и на станциях Хайфы.

Будет продлен маршрут поезда, отправляющегося в 14:02 со станции "Хайфа мерказ а-Шмона" (вместо станции "Тель-Авив Савидор Мерказ") и прибывающего на станцию "Беэр-Шева Мерказ" в 16:49. Добавлены остановки на станциях Хайфы, станциях Герцлии и "Тель-Авив Университа".

В ночь со вторника на среду (23-24 апреля) маршрут ночных поездов, выезжающих из Герцлии, будет продлен, и вместо конечной станции "Аэропорт Бен-Гурион" они будут доезжать до станции "Иерусалим Ицхак Навон".