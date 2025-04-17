Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 17 апреля, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 14-26, в Хайфе – 15-21, в Эйлате – 20-34, в Беэр-Шеве – 11-30, в Мицпе-Рамоне – 16-27, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-24, в Ариэле – 13-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-26, на Голанских высотах – 15-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В пятницу ожидается повышение температуры, малооблачно. В субботу-воскресенье температура немного понизится.