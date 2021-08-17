ЦАХАЛ пока не ответил на первый ракетный обстрел из Газы после завершения операции "Страж стен"

По состоянию на утро вторника, 17 августа, Армия обороны Израиля не ответила на первую с момента прекращения антитеррористической операции "Страж стен" попытку ракетного обстрела израильской территории из сектора Газы.

Ни израильские военные, ни источники в секторе Газы не сообщали о каких-либо ответных действиях ЦАХАЛа вечером 16 августа или в ночь на 17 августа.

В то же время, и израильские, и палестинские СМИ пишут о высокой вероятности нового витка вооруженного конфликта из-за задержки перевода в Газу "катарских денег".

Вечером в понедельник израильский государственный телеканал "Кан" сообщил, что ЦАХАЛ повышает степень готовности к боевым действиям около границы Газы. В репортаже 12-го канала говорилось о том, что ЦАХАЛ жестко ответит на ракетные обстрелы из Газы, возлагая ответственность за эскалацию на ХАМАС.

В понедельник, 16 августа, примерно в 13:25 в Сдероте и на границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетных обстрелах. Был зафиксирован запуск ракеты, которая была сбита системой ПРО "Железный купол". Сообщений о пострадавших не поступало.

Отметим, что это был первый ракетный обстрел из Газы после операции "Страж стен", которая проводилась в мае этого года.

Операция "Страж стен" завершилась 20 мая. После этого ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по целям в Газе в ответ на "огненный террор" (запуск воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигающими устройствами). Однако боевики террористических группировок в Газе до 16 августа воздерживались от ракетных ударов по целям в Израиле.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

Август. 1 ракета. 1 ракета сбита системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Июнь-июль. Обстрелов нет.

Май. Около 3700 ракет. Сотни ракет были сбиты "Железным куполом" (точная информация не публиковалась). В результате разрывов ракет погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.