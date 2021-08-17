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NEWSru.co.il :: В Израиле17 августа 2021 г., 23:44

"Зеленый стандарт" стал обязательным для детей старше трех лет

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"Зеленый стандарт" стал обязательным для детей старше трех лет

В среду, 18 августа, вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы в последние дни летних каникул посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус.

"Фиолетовый стандарт" будет действовать в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек - на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также будет действовать в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.


Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

Ограничения "зеленого сертификата" будут действовать:
- на спортивных и культурных мероприятиях;
- на конференциях и выставках;
- в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;
- в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;
- залах торжеств;
- на фестивалях;
- в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;
- в музеях и библиотеках;
- парках, парках развлечениях;
- в университетах и высших учебных заведениях.

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Срок действия теста PCR - 72 часа, экспресс-теста на антитела - 24 часа.


При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны будут предъявить тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

Впервые правительство Нафтали Беннета вводит ограничения на количество гостей в залах торжеств: в помещении могут находиться не более 400 человек, на улице - 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест). Позднее минздрав сообщил, что это требование вступит в силу через неделю, в воскресенье, 22 августа.

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек - на улице.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:

В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице - до 5000 человек.

В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

Маска становится обязательной, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более ста человек.

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