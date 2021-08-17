Глава службы пожарной охраны: "Нет необходимости в иностранной помощи"

Глава службы пожарной охраны Дади Симхи обратился к министру внутренней безопасности Омеру Бар-Леву и заявил, что на данном этапе нет необходимости в помощи из-за рубежа для участия в операции по ликвидации пожаров в окрестностях Иерусалима.

В ликвидации пожара принимают участие 15 самолетов. Шесть самолетов принадлежат компании "Ким Нир", а еще девять принадлежат службе пожарной охраны. "Нет необходимости в дополнительных самолетах, - заявил Симхи.

По состоянию на 11:00, большинство очагов пожара локализованы, и пожарным удалось остановить распространение огня. Как сообщалось ранее, жители поселков Каслон и Рамат Разиэль. Однако пожарные опасаются, что в послеобеденные часы скорость ветра вырастет, и это приведет к новым вспышкам пожара. Поэтому жители Гиват Яарим до сих пор в свои дома не вернулись.

По оценкам специалистов, до сих пор огнем уничтожено 25 тысяч дунамов земли.