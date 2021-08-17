Впервые для тушения лесных пожаров были использованы "Супер-Геркулесы" ВВС ЦАХАЛа. Видео

Во вторник, 17 августа, впервые для тушения лесных пожаров возле Иерусалима были использованы военно-транспортные самолеты ЦАХАЛа C-130J-30 Super Hercules, называемые в израильских СМИ "Шимшон" ("Самсон").

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты Super Hercules несут около 16 тонн "снарядов", содержащих антипирены.

Согласно опубликованной информации, система для тушения пожаров на самолетах Super Hercules все еще находится в стадии разработки. Однако с учетом масштаба пожара возле Иерусалима командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин принял решение опробовать уникальную систему в реальных условиях.

Отметим, что вскоре после того, как для тушения огня были использованы самолеты ВВС пожарная службы сообщила, что впервые за три дня, спустя 52 часа после начала пожара, удалось установить полный контроль над очагами возгорания.