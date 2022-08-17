Итоги опроса NEWSru.co.il: 49% считают Россию врагом Израиля, и только 6% – другом

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Израиль, его друзья и враги". Похожие опросы проводились нами в 2011-2016 годах.

Содержание нового опроса отличалось от предыдущих: в нем учтены события последнего периода, связанные с войной России и Украины, с войной в Нагорном Карабахе, с соглашениями Авраама, с действиями администрации президента США Джо Байдена и др.

Новый формат опросов позволяет нашей редакции ранжировать результаты по различным категориям.

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В опросе, который проходил 15-17 августа, приняли участие 4712 респондентов (4265 из них ответили на все 33 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

86% участников опроса считают себя патриотами Израиля. Только 4% однозначно не относят себя к этой категории.

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"Авраамовы соглашения"

44% опрошенных однозначно положительно оценивают улучшение отношений Израиля с рядом арабских стран на фоне принятия "соглашений Авраама". 46% заявили, что оценивают эти соглашения "в целом положительно, но настороженно". 7% – "скорее настороженно, чем положительно". И менее 1% относятся к этим соглашениям "однозначно отрицательно".

"Левые" участники опроса чаще, чем "правые", давали "однозначно положительную" оценку соглашениям. Но в целом положительную оценку этим соглашениям в сумме давало примерно одинаковое количество респондентов – 90-92%.

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США – друг Израиля

Подавляющее большинство участников опроса – 63% – называют США другом Израиля. Менее 2% считают США врагом Израиля. Отметим, что шесть лет назад только 47% наших читателей называли США другом Израиля.

"Левые" в большей степени, чем "правые", склонны считать США другом Израиля. Но обе категории преимущественно придерживаются такого мнения.

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62% респондентов лично положительно относятся к государству США, 7% – отрицательно. 38% заявляют: "Я хорошо отношусь к американцам, но плохо к нынешнему американскому руководству". "Правые" немного чаще, чем "левые", лично положительно относятся к государству США и заметно чаще говорят о хорошем отношении к американцам, но плохом – к нынешнему американскому руководству.

Россия – не друг Израиля

49% опрошенных называют Россию врагом Израиля. 42% считают, что Россия – не друг и не враг Израиля. И только 6% считают Россию другом Израиля. Среди репатриантов из Украины заметно больше, чем среди репатриантов из России, тех, кто считает Россию врагом Израиля – 61% и 37%, соответственно.

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Среди голосующих за НДИ Россию считают врагом Израиля 38%, среди голосующих за "Ликуд" – 47%, среди голосующих за "Еш Атид" – 61%, среди голосующих за "Ционут Датит" – 59%, среди голосующих за "Махане Мамлахти" – 46%.

В 2016 году 32% наших читателей называли Россию врагом Израиля. Тогда 10% называли Россию другом Израиля.

66% респондентов в настоящее время отрицательно относятся к государству Российская Федерация (58% репатриантов из РФ, 76% репатриантов из Украины), 13% – положительно.

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34% говорят, что они "хорошо относятся к россиянам, но плохо к нынешнему российскому руководству".

Украина – не друг и не враг Израиля

63% считают Украину не другом и не врагом Израиля. 23% респондентов называют Украину другом Израиля. 10% относят Украину к категории врагов Израиля.

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При этом 48% положительно относятся к государству Украина, 14% – отрицательно, 35% – нейтрально. Только 14% говорят: "Я хорошо отношусь к украинцам, но плохо к нынешнему украинскому руководству".

В целом для репатриантов из Украины характерно более позитивное отношение к этой стране: 41% из этой категории называют Украину другом Израиля, 69% положительно относятся к государству Украина.

Отношение к другим странам

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К Турции – 7% положительно, 34% отрицательно, 55% нейтрально.

К Грузии – 61% положительно, 3% отрицательно, 35% нейтрально.

К Армении – 26% положительно, 14% отрицательно, 56% нейтрально.

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К Азербайджану – 37% положительно, 5% отрицательно, 55% нейтрально.

Израиль и военные конфликты между другими странами

Подавляющее большинство наших читателей, принявших участие в опросе – 70% – считают, что Израиль не должен был поддерживать какую-либо сторону в Карабахском конфликте (напомним: Израиль не прекратил поставки оружия Азербайджану в период активных боевых действий, но не поддержал ни одну из сторон конфликта). 13% полагают, что следовало поддерживать Азербайджан, 2% – Армению.

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При этом большинство наших читателей – 52% – заявляют, что Израиль должен поддержать Украину в войне с Россией. 39% за нейтральную позицию Израиля, 4% говорят, что Израилю следовало бы поддержать Россию.

Но только 39% опрошенных считают, что Израилю, следом за США и ЕС, надо ввести санкции против России. 44% полагают, что этого делать не следует.

44% репатриантов из РФ выступают за поддержку Израилем Украины в войне против России. 30% из этой категории за введение Израилем санкций против России.

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68% репатриантов из Украины за поддержку Израилем Украины в войне против России. 57% из этой категории за введение Израилем санкций против России.

При этом распределение голосов среди голосующих за разные партии по вопросу о поддержке Украины в войне против России и введении Израилем санкций против РФ таково: за это выступают 47%/27% наших читателей, голосующих за НДИ, 40%/28% голосующих за "Ликуд", 73%/59% голосующих за "Еш Атид", 46%/40% голосующих за "Ционут Датит", 53%/43% голосующих за "Махане Мамлахти".

Ухудшение отношений между Израилем и Россией

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Абсолютное большинство респондентов – 82% – говорят о том, что отношения между Израилем и Россией ухудшились на фоне войны в Украине. Только 11% полагают, что в этот период изменений в отношениях между двумя странами не произошло.

34% считают, что уже в ближайшее время в России прекратится работа Еврейского агентства ("Сохнут"). 32% верят, что работа "Сохнута" в РФ будет значительно ограничена, но не прекращена. И только 4% полагают, что работа "Сохнута" в РФ продолжится в обычном режиме.

Государственные лидеры – друзья Израиля

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К таковым чаще прочих наши читатели относят следующих политиков:

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании – 54%

Джо Байден, президент США – 42%

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады – 38%

Владимир Зеленский, президент Украины – 31%

Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии – 28%

Ильхам Алиев, президент Азербайджана – 24%

При этом 73% заявили, что Дональд Трамп является в большей степени другом Израиля, чем Джо Байден.

Государственные лидеры – враги Израиля

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Ибрагим Раиси, президент Ирана – 80%

Башар Асад, президент Сирии – 78%

Махмуд Аббас, председатель Палестинской администрации – 69%

Мишель Аун, президент Ливана – 50%

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции – 47%

Владимир Путин, президент России – 42%

Страны – друзья Израиля

США – 52%

Австралия – 46%

Великобритания – 36%

Канада – 34%

Грузия – 33%

Чехия – 33%

Азербайджан – 30%

Германия – 30%

Австрия – 25%

Украина – 23%

Кипр – 23%

Греция – 22%

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20% считают, что у Израиля нет стран друзей.

Страны – враги Израиля

Иран – 77%

Сирия – 57%

Ирак – 51%

Ливан – 46%

Йемен – 37%

Афганистан – 36%

КНДР – 35%

Пакистан – 34%

Россия – 31%

Катар – 29%

Ливия – 29%

Иордания – 27%

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Менее 1% считают, что у Израиля нет стран врагов.

Причины враждебного отношения к Израилю

В качестве таковых чаще прочих наши читатели называют:

- антисемитизм – 79%

- конфликт с палестинскими арабами – 58%

- слабую разъяснительную работу Израиля – 43%

- конфликт с арабским миром – 35%

- непонимание сионистской идеологии – 34%

- заискивание перед мусульманскими и арабскими странами – 33%

- стремление Израиля сохранить еврейский характер государства – 33%

- зависть к экономическим успехам Израиля – 33%

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С кем укреплять отношения?

Наши читатели считают, что Израилю следует укреплять отношения, прежде всего

- с Соединенными Штатами Америки – 80%

- со всеми странами Европейского Союза – 69%

- со странами-соседями, не считающими Израиль вражеским государством (Иордания, Египет, Кипр) – 61%

- с Великобританией – 46%

- с арабскими странами Персидского залива – 45%

- с Канадой – 44%

Политики, которые могут добиться усиления международной поддержки Израиля

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90% участников опроса считают, что Израилю необходимо усиление международной поддержки.

При этом 35% полагают, что этого лучше других может добиваться Биньямин Нетаниягу, 29% – Яир Лапид, 11% – Авигдор Либерман, 2% – Бени Ганц, 2% – Гидеон Саар.