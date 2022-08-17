Итоги опроса NEWSru.co.il: 49% считают Россию врагом Израиля, и только 6% – другом
На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Израиль, его друзья и враги". Похожие опросы проводились нами в 2011-2016 годах.
Содержание нового опроса отличалось от предыдущих: в нем учтены события последнего периода, связанные с войной России и Украины, с войной в Нагорном Карабахе, с соглашениями Авраама, с действиями администрации президента США Джо Байдена и др.
Новый формат опросов позволяет нашей редакции ранжировать результаты по различным категориям.
В опросе, который проходил 15-17 августа, приняли участие 4712 респондентов (4265 из них ответили на все 33 вопроса).
ИТОГИ ОПРОСА
86% участников опроса считают себя патриотами Израиля. Только 4% однозначно не относят себя к этой категории.
"Авраамовы соглашения"
44% опрошенных однозначно положительно оценивают улучшение отношений Израиля с рядом арабских стран на фоне принятия "соглашений Авраама". 46% заявили, что оценивают эти соглашения "в целом положительно, но настороженно". 7% – "скорее настороженно, чем положительно". И менее 1% относятся к этим соглашениям "однозначно отрицательно".
"Левые" участники опроса чаще, чем "правые", давали "однозначно положительную" оценку соглашениям. Но в целом положительную оценку этим соглашениям в сумме давало примерно одинаковое количество респондентов – 90-92%.
США – друг Израиля
Подавляющее большинство участников опроса – 63% – называют США другом Израиля. Менее 2% считают США врагом Израиля. Отметим, что шесть лет назад только 47% наших читателей называли США другом Израиля.
"Левые" в большей степени, чем "правые", склонны считать США другом Израиля. Но обе категории преимущественно придерживаются такого мнения.
62% респондентов лично положительно относятся к государству США, 7% – отрицательно. 38% заявляют: "Я хорошо отношусь к американцам, но плохо к нынешнему американскому руководству". "Правые" немного чаще, чем "левые", лично положительно относятся к государству США и заметно чаще говорят о хорошем отношении к американцам, но плохом – к нынешнему американскому руководству.
Россия – не друг Израиля
49% опрошенных называют Россию врагом Израиля. 42% считают, что Россия – не друг и не враг Израиля. И только 6% считают Россию другом Израиля. Среди репатриантов из Украины заметно больше, чем среди репатриантов из России, тех, кто считает Россию врагом Израиля – 61% и 37%, соответственно.
Среди голосующих за НДИ Россию считают врагом Израиля 38%, среди голосующих за "Ликуд" – 47%, среди голосующих за "Еш Атид" – 61%, среди голосующих за "Ционут Датит" – 59%, среди голосующих за "Махане Мамлахти" – 46%.
В 2016 году 32% наших читателей называли Россию врагом Израиля. Тогда 10% называли Россию другом Израиля.
66% респондентов в настоящее время отрицательно относятся к государству Российская Федерация (58% репатриантов из РФ, 76% репатриантов из Украины), 13% – положительно.
34% говорят, что они "хорошо относятся к россиянам, но плохо к нынешнему российскому руководству".
Украина – не друг и не враг Израиля
63% считают Украину не другом и не врагом Израиля. 23% респондентов называют Украину другом Израиля. 10% относят Украину к категории врагов Израиля.
При этом 48% положительно относятся к государству Украина, 14% – отрицательно, 35% – нейтрально. Только 14% говорят: "Я хорошо отношусь к украинцам, но плохо к нынешнему украинскому руководству".
В целом для репатриантов из Украины характерно более позитивное отношение к этой стране: 41% из этой категории называют Украину другом Израиля, 69% положительно относятся к государству Украина.
Отношение к другим странам
К Турции – 7% положительно, 34% отрицательно, 55% нейтрально.
К Грузии – 61% положительно, 3% отрицательно, 35% нейтрально.
К Армении – 26% положительно, 14% отрицательно, 56% нейтрально.
К Азербайджану – 37% положительно, 5% отрицательно, 55% нейтрально.
Израиль и военные конфликты между другими странами
Подавляющее большинство наших читателей, принявших участие в опросе – 70% – считают, что Израиль не должен был поддерживать какую-либо сторону в Карабахском конфликте (напомним: Израиль не прекратил поставки оружия Азербайджану в период активных боевых действий, но не поддержал ни одну из сторон конфликта). 13% полагают, что следовало поддерживать Азербайджан, 2% – Армению.
При этом большинство наших читателей – 52% – заявляют, что Израиль должен поддержать Украину в войне с Россией. 39% за нейтральную позицию Израиля, 4% говорят, что Израилю следовало бы поддержать Россию.
Но только 39% опрошенных считают, что Израилю, следом за США и ЕС, надо ввести санкции против России. 44% полагают, что этого делать не следует.
44% репатриантов из РФ выступают за поддержку Израилем Украины в войне против России. 30% из этой категории за введение Израилем санкций против России.
68% репатриантов из Украины за поддержку Израилем Украины в войне против России. 57% из этой категории за введение Израилем санкций против России.
При этом распределение голосов среди голосующих за разные партии по вопросу о поддержке Украины в войне против России и введении Израилем санкций против РФ таково: за это выступают 47%/27% наших читателей, голосующих за НДИ, 40%/28% голосующих за "Ликуд", 73%/59% голосующих за "Еш Атид", 46%/40% голосующих за "Ционут Датит", 53%/43% голосующих за "Махане Мамлахти".
Ухудшение отношений между Израилем и Россией
Абсолютное большинство респондентов – 82% – говорят о том, что отношения между Израилем и Россией ухудшились на фоне войны в Украине. Только 11% полагают, что в этот период изменений в отношениях между двумя странами не произошло.
34% считают, что уже в ближайшее время в России прекратится работа Еврейского агентства ("Сохнут"). 32% верят, что работа "Сохнута" в РФ будет значительно ограничена, но не прекращена. И только 4% полагают, что работа "Сохнута" в РФ продолжится в обычном режиме.
Государственные лидеры – друзья Израиля
К таковым чаще прочих наши читатели относят следующих политиков:
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании – 54%
Джо Байден, президент США – 42%
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады – 38%
Владимир Зеленский, президент Украины – 31%
Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии – 28%
Ильхам Алиев, президент Азербайджана – 24%
При этом 73% заявили, что Дональд Трамп является в большей степени другом Израиля, чем Джо Байден.
Государственные лидеры – враги Израиля
Ибрагим Раиси, президент Ирана – 80%
Башар Асад, президент Сирии – 78%
Махмуд Аббас, председатель Палестинской администрации – 69%
Мишель Аун, президент Ливана – 50%
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции – 47%
Владимир Путин, президент России – 42%
Страны – друзья Израиля
США – 52%
Австралия – 46%
Великобритания – 36%
Канада – 34%
Грузия – 33%
Чехия – 33%
Азербайджан – 30%
Германия – 30%
Австрия – 25%
Украина – 23%
Кипр – 23%
Греция – 22%
20% считают, что у Израиля нет стран друзей.
Страны – враги Израиля
Иран – 77%
Сирия – 57%
Ирак – 51%
Ливан – 46%
Йемен – 37%
Афганистан – 36%
КНДР – 35%
Пакистан – 34%
Россия – 31%
Катар – 29%
Ливия – 29%
Иордания – 27%
Менее 1% считают, что у Израиля нет стран врагов.
Причины враждебного отношения к Израилю
В качестве таковых чаще прочих наши читатели называют:
- антисемитизм – 79%
- конфликт с палестинскими арабами – 58%
- слабую разъяснительную работу Израиля – 43%
- конфликт с арабским миром – 35%
- непонимание сионистской идеологии – 34%
- заискивание перед мусульманскими и арабскими странами – 33%
- стремление Израиля сохранить еврейский характер государства – 33%
- зависть к экономическим успехам Израиля – 33%
С кем укреплять отношения?
Наши читатели считают, что Израилю следует укреплять отношения, прежде всего
- с Соединенными Штатами Америки – 80%
- со всеми странами Европейского Союза – 69%
- со странами-соседями, не считающими Израиль вражеским государством (Иордания, Египет, Кипр) – 61%
- с Великобританией – 46%
- с арабскими странами Персидского залива – 45%
- с Канадой – 44%
Политики, которые могут добиться усиления международной поддержки Израиля
90% участников опроса считают, что Израилю необходимо усиление международной поддержки.
При этом 35% полагают, что этого лучше других может добиваться Биньямин Нетаниягу, 29% – Яир Лапид, 11% – Авигдор Либерман, 2% – Бени Ганц, 2% – Гидеон Саар.