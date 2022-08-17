Израиль и Турция объявили о полном восстановлении дипломатических отношений

Израиль и Турция объявили о нормализации отношений между государствами и возвращении послов в Тель-Авив и Анкару.

"На фоне положительной тенденции развития отношений между двумя государствами принято решение о возобновлении дипломатических отношений в полном объеме, включая возвращение послов и консулов", – говорится в заявлении, опубликованном МИДом Израиля.

"Возобновление отношений с Турцией – это важный вклад в укрепление региональной стабильности, а также существенный экономический шаг на благо граждан Израиля. Мы продолжим действовать, укрепляя международный статус Израиля", – заявил премьер-министр Яир Лапид после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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16 августа состоялась беседа генерального директора израильского МИДа Алона Ушпиза и заместителя министра иностранных дел Турции Садата Онеля. В ходе этой беседы были согласованы детали возобновления дипотношений.

Президент Израиля Ицхак Герцог, который также принимал участие в контактах с Турцией, приветствовал решение о полном возобновлении дипломатических отношений между государствами. "Это важный процесс, который мы ведем на протяжении последнего года. Этот процесс приведет к экономическому развитию, к укреплению сферы туризма и дружеских связей между государствами. Добрососедство и сотрудничество на Ближнем Востоке важны для всех. Сыновья всех религий – мусульмане, иудеи и христиане – могут и должны жить в мире", – заявил Герцог.