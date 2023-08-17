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    В Израиле

    Операция ЦАХАЛа в Дженине: один боевик убит, задержаны двое разыскиваемых

    время публикации: | последнее обновление:
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    Операция ЦАХАЛа в Дженине: один боевик убит, задержаны двое разыскиваемых
    AP Photo/Nasser Nasser

    Утром 17 августа поступила информация из Дженина о том, что силы Армии обороны Израиля и "псевдоарабский" спецназ пограничной полиции проводят операцию в этом городе. Сообщалось об интенсивной перестрелке.

    Палестинские источники передают, что военные задержали двоих разыскиваемых, при этом один боевик, оказавший вооруженное сопротивление, был застрелен.

    Конфисковано оружие ликвидированного боевика.

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    Палестинские источники называют имя убитого боевика: Мустафа аль-Кастуни (32 года).

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    Информация уточняется.

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