Операция ЦАХАЛа в Дженине: один боевик убит, задержаны двое разыскиваемых

Утром 17 августа поступила информация из Дженина о том, что силы Армии обороны Израиля и "псевдоарабский" спецназ пограничной полиции проводят операцию в этом городе. Сообщалось об интенсивной перестрелке.

Палестинские источники передают, что военные задержали двоих разыскиваемых, при этом один боевик, оказавший вооруженное сопротивление, был застрелен.

Конфисковано оружие ликвидированного боевика.

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Палестинские источники называют имя убитого боевика: Мустафа аль-Кастуни (32 года).

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Информация уточняется.