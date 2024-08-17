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Израиль

Из Ливана выпущено около 55 ракет. При обстреле Мисгав Ам ранены двое бойцов ЦАХАЛа

время публикации: 17 августа 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 13:21
Из Ливана выпущено около 55 ракет. При обстреле Мисгав Ам ранены двое бойцов ЦАХАЛа
David Cohen/Flash90

После того, как воздушная тревога прозвучала в районе Айелет а-Шахар, с территории Ливана в сторону израильских населенных было выпущено не менее 55 ракет. Пострадавших нет.

В результате падения ракет на незастроенной местности вспыхнуло около десяти пожаров, сейчас там работают пожарные расчеты.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в результате падения ракеты в районе поселка Мисгав Ам были ранены двое военнослужащих Армии обороны Израиля: один из них находится в тяжелом состоянии, другой – в легком. Они находятся в больнице, их семьи уведомлены о происшедшем.

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