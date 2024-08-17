Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в секторе Газы

Силы 252-й дивизии ликвидировали несколько террористов в центре сектора Газы. Посредством дрона был уничтожен террорист, обстреливавший израильских военнослужащих. Потерь среди военнослужащих ЦАХАЛа нет.

Кроме того, военно-морские силы ЦАХАЛа атаковали группу террористов, которая представляла собой угрозу израильским военным в этом районе.

Бойцы, действовавшие под командованием 98-й дивизии, за минувшие сутки расширили свою деятельность в районе Хан-Юниса. Ими были ликвидированы вооруженные террористы и уничтожены десятки террористических инфраструктур ХАМАСа. Кроме того, ВВС уничтожили группу террористов, обстрелявших в пятницу вечером кибуц Нирим.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Таль ас-Султан на юге сектора Газы; за минувшие сутки были ликвидированы несколько террористов и атакованы несколько террористических объектов.

Истребитель ВВС при содействии дивизии Газа атаковал пусковую ракетную установку, накануне производившую пуски в направлении Реим.

Всего за минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 40 террористических объектов: военные здания, склады оружия и многое другое.