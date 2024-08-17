ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания и склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана

В пятницу, 16 августа, вечером, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания террористической организации "Хизбалла" в районах Ханин и Марун ар-Рас на юге Ливана. Кроме того, ночью в районе Набатии был атакован склад оружия организации.

Артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели в районах Рамиш, Лабуна, Кфар-Шуба и Айта аш-Шааб на юге Ливана.