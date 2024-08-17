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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания и склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 17 августа 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 08:59
ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания и склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 16 августа, вечером, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные здания террористической организации "Хизбалла" в районах Ханин и Марун ар-Рас на юге Ливана. Кроме того, ночью в районе Набатии был атакован склад оружия организации.

Артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели в районах Рамиш, Лабуна, Кфар-Шуба и Айта аш-Шааб на юге Ливана.

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