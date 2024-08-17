Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 августа: операции в Шхеме и Туль-Кареме
время публикации: 17 августа 2024 г., 05:38 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 05:38
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 августа действовали в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Бурке), а также в Туль-Кареме.
Происходили столкновения.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.