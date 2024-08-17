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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 августа: операции в Шхеме и Туль-Кареме

время публикации: 17 августа 2024 г., 05:38 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 05:38
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 августа: операции в Шхеме и Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 августа действовали в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Бурке), а также в Туль-Кареме.

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Израиль
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