Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 августа: операции в Шхеме и Туль-Кареме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 августа действовали в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Бурке), а также в Туль-Кареме.

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.