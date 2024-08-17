The Telegraph: ХАМАС планировал вскрыть могилы британских солдат на территории сектора Газы

ХАМАС планировал вскрыть могилы британских солдат на территории военного кладбище в секторе Газы, эксгумировать останки и таким образом шантажировать власти Великобритании, которым пришлось бы требовать возвращения своих погибших на родину.

План эксгумации останков солдат и содержания их в "плену" подробно изложен в семистраничном документе, предоставленном The Telegraph израильскими чиновниками.

Этот документ, найденный израильскими военными в секторе Газы после начала войны, ХАМАС составил 5 октября 2022 года. Шантажировать террористы, в частности, планировали премьер-министр Лиз Трасс, которая выступила тогда за перенос посольства Великобритании из Тель-Авива в Иерусалим.

Большинство британских солдат, похороненных в Газе, погибли в 1917 году.