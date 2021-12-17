Прогноз погоды на 17 декабря: похолодание, дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 17 декабря, температура понизится. Ожидаются дожди от севера до Негева, временами с грозами. Есть риск затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 8-10 градусов, в Тель-Авиве – 12-16, в Хайфе – 11-13, в Эйлате – 10-21, в Беэр-Шеве – 7-16, в Мицпе-Рамоне – 6-11, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-15, в Ариэле – 9-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-17, на Голанских высотах – 9-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 100-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В субботу-понедельник – прохладно, переменная облачность, временами дожди.