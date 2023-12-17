"Украина сегодня – одна из самых произраильских стран Европы". Интервью с послом Михаилом Бродским

О поддержке, которую украинское общество оказывает Израилю, о дипломатических усилиях, результаты которых видны в ходе голосований в ООН, и об опыте ВСУ, который пригодился ЦАХАЛу, в интервью NEWSu.co.il рассказывает посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Беседовал Шауль Резник.

В ООН периодически проходит голосование по резолюциям, которые в той или иной степени являются антиизраильскими. Если раньше Украина такие резолюции поддерживала, в последнее время она воздерживается, что можно считать значительным сдвигом. Идет ли речь об изменении официальной позиции под влиянием террористической атаки 7 октября, или же в этом прежде всего есть заслуга израильских дипломатов?

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Безусловно, мы многое делаем для того, чтобы повлиять на голосование Украины. Это делается как и в публичной плоскости, через средства массовой информации, так и по конфиденциальным каналам. Я за последние месяцы провел несколько встреч в Киеве для того, чтобы убедить Украину изменить своё голосование в ООН по вопросам, которые важны для Израиля, так же как Израиль в 90% случаев поддерживает Украину в вопросах, которые важны для Украины.

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Всё это время происходили контакты на самом высоком уровне. В начале года министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил Киев, и также была встреча Нетаниягу с Зеленским в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Вопросы голосования Украины там также обсуждались. С другой стороны, всегда есть место для улучшения, и мы продолжаем диалог. Мы считаем, что Украина должна поддерживать Израиль в принципиально важных для нас вопросах, так же как это делает Израиль в отношении Украины.

Как к Израилю сегодня относится украинское общество?

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По последним вопросам, которые появились в прессе, порядка 70% украинцев – на стороне Израиля, при том, что на стороне палестинцев и ХАМАСа меньше 2%, в пределах статистической погрешности. Всё это говорит о том, что Украина сегодня – одна из самых произраильских стран Европы.

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Сразу после начала войны было такое массовое явление как израильские флаги, которые появились на улицах крупных городов. Иногда это происходило при участии местных властей, иногда – при поддержке и по инициативе местных еврейских общин. Бело-голубые флаги демонстрировались на электронных экранах, вывешивались и на зданиях местных администраций в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре и других городах.

Из-за военной ситуации в Украине запрещены массовые мероприятия в публичных местах, но многие мероприятия прошли локально. В Киеве прошло несколько мероприятий и на улице, при участии еврейской общины и по инициативе посольства Израиля. Такие мероприятия продолжаются.

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Например?

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На прошлой неделе в Киеве состоялся концерт звезд украинской музыки в поддержку Израиля. Это беспрецедентное событие. Мне сложно вспомнить какую-либо другую страну, где звёзды высказались бы столь однозначно в поддержку еврейского государства, приняв участие абсолютно безвозмездно. На YouTube этот концерт посмотрело уже более 80 тысяч человек, а в ближайшие дни его покажут на самом популярном украинском канале "1+1". Концерт также покажут и в Израиле. Таким образом, это мероприятие увидят тысячи и тысячи украинцев и израильтян.

В том, что украинцы относятся к Израилю очень положительно, есть и заслуга нашего посольства. Я не буду называть это "пропагандой" – мы занимались и занимаемся разъяснительной работой. Тот факт, что с самого начала войны в Украине Израиль оказывал очень большую гуманитарную помощь Украине, сыграл свою роль. Нам удалось сохранить дружеские отношения с Украиной и нам удалось сохранить имидж Израиля среди украинцев как страны, которая, несмотря ни на что, помогает Украине во время войны у нас.

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Даже сейчас, во время войны в Газе, мы продолжаем оказывать помощь Украине. Буквально сегодня я беседовал с представителями медицинского центра "Бейт-Левинштейн", где до сих пор проходят реабилитацию украинские военные. Их доставил туда МИД Израиля по программе МАШАВ. Всё это происходят несмотря на то, что в Израиле идет война.

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Обращаются ли к вам украинские бизнесмены еврейского происхождения, желая помочь ЦАХАЛу и другим структурам?

Да, были такие обращения. Существует немало частных инициатив, включая пожертвования на нужды Израиля со стороны украинцев разных национальностей.

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Нужно также понимать, что украинские евреи сегодня находятся между двух войн. Это война в Израиле, которая началась 7 октября, и это война в Украине, которая продолжается уже почти два года. Украинские евреи очень вовлечены в то, что происходит в Украине, многие из них них воюют на фронте, многие помогают Украине справиться с последствиями войны. Поэтому понятно, что возможности украинских евреев помочь Израилю сейчас ограничены. Украинская экономика находится в очень тяжелом состоянии, у многих людей, которые раньше могли помочь, сегодня такой возможности нет.

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Периодически поступают сообщения о том, что из Газы эвакуируются обладатели двойного гражданства. Помогает ли посольство Израиля официальному Киеву в том, что касается вывоза украинских граждан из зоны ведения военных действий?

Контакты по поводу эвакуации в основном проводятся в Израиле, координацией этого вопроса занимаются ЦАХАЛ и израильский МИД. Насколько я знаю, большинство украинцев, которые проживали в Газе и хотели эвакуироваться, уже вернулись.

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До 7 октября Израиль воспринимался в Украине в качестве примера для подражания: маленькая высокотехнологичная страна постоянно отражает вражеские атаки, легендарный "Железный купол" сбивает ракеты, всезнающие разведслужбы предотвращают теракты. И вдруг – столь болезненное фиаско. Как это повлияло на отношение к нашему государству?

В общении с украинскими СМИ я сравниваю то, что произошло 7 октября, с событиями 11 сентября в Америке. Нет смысла скрывать, что Израиль был не готов к нападению ХАМАСа. В конечном счёте многое будет зависеть от того, насколько эффективно мы сможем справиться с угрозой ХАМАСа в секторе Газы, насколько эффективной будет наша военная операция.

Израиль по-прежнему остается ролевой моделью для Украины в самых разных областях. В том числе, во всём, что касается военной сферы, разведки и так далее. Не буду скрывать, со стороны украинцев есть много вопросов, на которые сейчас нет ответа. Я думаю, что начинать нужно с того, что мы, израильтяне, сами себе ответим на все вопросы.

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В начале ноября было опубликовано обращение украинских интеллектуалов, в котором они поддержали палестинцев, осудили "75-летнюю израильскую военную оккупацию" и негативно оценили поддержку, которую украинское руководство оказывает Израилю. Идет ли речь о маргинальном явлении?

Нет повода для беспокойства, это действительно маргинальное явление. Украина – если не единственная, то уж точно одна из немногих стран в Европе, в которой не было никаких демонстраций в поддержку палестинцев или общественных акций с осуждением Израиля. Наоборот, были мероприятия в поддержку Израиля, люди приходили к израильскому посольству, возлагали цветы и так далее. Среди украинской общественности мы чувствуем практически полную поддержку.

При этом арабские Telegram-каналы активно разгоняют нарратив "На маленькую Украину напала Россия, на маленькую Газу напал Израиль".

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В Украине ситуация воспринимается абсолютно иначе. Украинские и израильские народы переживают тяжёлую трагедию и защищают свой суверенитет. Украина подверглась агрессии со стороны России, Израиль подвергся жуткому нападению ХАМАСа. Именно так эта ситуация воспринимается в Украине.

Может ли пригодиться ЦАХАЛу накопленный за два года опыт украинской армии?

Безусловно, может. Мы видели, что некоторые тактические приемы, которые использовались против украинцев, использовались и террористами против израильской армии. Это прежде всего использование дронов. Нам безусловно есть чему поучиться, потому что за последние два года Украина приобрела уникальный опыт противостояния различным видам вооружений, начиная с иранских дронов. Мы предвидели эту ситуацию больше года назад, и, к сожалению, это произошло.

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Порой кажется, что украинское общество дает нам фору в том, что касается консолидации. После 24 февраля 2022 года телеканалы объединились в рамках марафона, на улицах появились рекламные щиты с патриотическими посылами. Не просто "Вместе победим", как в Израиле, а фото полных решимости солдат ВСУ, энергичные призывы и тому подобное.

Я бы не стал сравнивать эти вещи. Ситуация в Израиле и в Украине всё-таки принципиально разная, у нас разные противники и разная история конфликтов. Израиль ведёт войну за независимость уже более 75 лет, и нынешняя война, к сожалению, не первая для Израиля. Я знаю что есть немало критики в отношении разъяснительной работы, которую Израиль ведёт, но я не думаю, что опыт Украины в этом смысле может пригодиться. У нас всё-таки есть свой путь и свой опыт. Иногда положительный, иногда отрицательный. Но корни конфликта принципиально разные.

Многие призывают Израиль выразить более внятную позицию по Украине: пока в Москве принимают делегацию ХАМАСа, в Киеве, как уже было упомянуто, вывешивают израильские флаги…

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Израиль действует, основываясь на своих интересах, и будет продолжать это делать, принимая во внимание те угрозы безопасности которые существуют. К сожалению, угроза ХАМАСа – это не единственная угроза, которая существует для Израиля на Ближнем Востоке. Мы должны действовать осторожно и не пересекать красные линии. При этом мы поддерживаем Украину с первого дня войны в Украине. Мы голосовали во всех международных организациях в поддержку Украины, и эта поддержка будет продолжена.

Декабрь – время подведения итогов. Что бы вы пожелали двум странам в следующем году?

Украинскому народу я прежде всего желаю сохранить Украину как демократическую и свободную страну. Желаю, чтобы следующем году война в Украине закончилась, и все мы могли вернуться к нашим мирным делам. Естественно, того же самое желаю Израилю – чтобы война скорее закончилась. И чтобы трагедии, которые происходят каждый день и в Украине, и в Израиле, прекратились.