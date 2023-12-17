ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев в Газе

ЦАХАЛ опубликовал имена еще двоих военнослужащих, погибших 16 декабря в боях на территории сектора Газы.

Старшина запаса Йосеф Авнер Доран, 26 лет, из Иерусалима, из спецподразделения "Шайетет 13" и Школы оперативной мобильности (БАЛНАМ), погиб в бою на севере сектора Газы.

Старшина запаса Шалев Зальцман, 24 года, из Рамат-Ишая, боец ​​​​6623-го батальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Кроме того, в субботу в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен резервист из БАЛНАМ, а в боях на юге сектора были тяжело ранены офицер и трое резервистов из 6623-го батальона.

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C 31 октября по 17 декабря в ходе наземной операции в Газе погиб 121 военнослужащий ЦАХАЛа.