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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев в Газе

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    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев в Газе
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ опубликовал имена еще двоих военнослужащих, погибших 16 декабря в боях на территории сектора Газы.

    Старшина запаса Йосеф Авнер Доран, 26 лет, из Иерусалима, из спецподразделения "Шайетет 13" и Школы оперативной мобильности (БАЛНАМ), погиб в бою на севере сектора Газы.

    Старшина запаса Шалев Зальцман, 24 года, из Рамат-Ишая, боец ​​​​6623-го батальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Кроме того, в субботу в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен резервист из БАЛНАМ, а в боях на юге сектора были тяжело ранены офицер и трое резервистов из 6623-го батальона.

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    C 31 октября по 17 декабря в ходе наземной операции в Газе погиб 121 военнослужащий ЦАХАЛа.

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