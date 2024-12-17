Утром 17 декабря стало известно, что в возрасте 93 лет умер ученый и писатель Александр Воронель. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook физик и публицист Эдуард Бормашенко.

Александр Воронель (Поляков) родился 30 сентября 1931 года в Ленинграде. В 1946 году в возрасте 14 лет в Челябинске был арестован за составление и распространение листовок. Полгода отбывал срок в колонии для несовершеннолетних в посёлке Атлян Челябинской области, потом срок был заменён на условный. В 1954 году окончил с отличием физический факультет Харьковского университета. В 1954-1955 – преподаватель физики Саранского педагогического института. С 1955 по 1973 годы работал в ВНИИФТРИ в Менделеево Московской области. В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию "Исследование формы критической изотермы чистого вещества вблизи критической точки". С 1962 по 1969 годы – заведующий лабораторией. Доктор физико-математических наук (1966, тема диссертации "Изучение особенности термодинамических величин в критической точке жидкость-пар чистого вещества"). Старший научный сотрудник в Объединённом Институте ядерных исследований в Дубне (1964-1966) и профессор МФТИ (1968-1970). Включился в репатриацию евреев из СССР 1970-х годов. В 1972 году получил отказ на выезд в Израиль, был уволен с работы, находился в социальной изоляции. В 1972-1974 годах – основатель и редактор самиздатского журнала "Евреи в СССР". Эмигрировал из СССР 27 декабря 1974 года, прибыл в Израиль 30 декабря. Был профессором Тель-Авивского университета. С 1990 года был редактором русскоязычного литературного журнала "22". Автор десятков книг поэзии, прозы, публицистики.