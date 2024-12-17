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Израиль

ДТП в Негеве, погиб молодой мужчина

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 17 декабря 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 07:33
ДТП в Негеве, погиб молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

В Негеве в районе перекрестка Машабим (Т-образный перекресток 222-й и 40-й трасс, к югу от Беэр-Шевы) столкнулись два автомобиля.

Служба "Маген Давид Адом" передает, что в результате аварии погиб мужчина 24 лет.

На вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были доставлены двое пострадавших: мужчина примерно 20 лет в тяжелом состоянии, девушка 18 лет в состоянии средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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