ДТП в Негеве, погиб молодой мужчина
время публикации: 17 декабря 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 07:33
В Негеве в районе перекрестка Машабим (Т-образный перекресток 222-й и 40-й трасс, к югу от Беэр-Шевы) столкнулись два автомобиля.
Служба "Маген Давид Адом" передает, что в результате аварии погиб мужчина 24 лет.
На вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были доставлены двое пострадавших: мужчина примерно 20 лет в тяжелом состоянии, девушка 18 лет в состоянии средней тяжести.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.