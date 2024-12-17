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Израиль

"Аль-Ахбар": БПЛА ЦАХАЛа атаковал транспортное средство на юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 17 декабря 2024 г., 16:36 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 16:37
"Аль-Ахбар": БПЛА ЦАХАЛа атаковал транспортное средство на юге Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", сообщает, что БПЛА ЦАХАЛа в районе Мадждаль-Зуна, на юге Ливана, атаковал транспортное средство.

Ливан вновь обвиняет Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, хотя речь идет о территории, которая была объявлена закрытой военной зоной.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

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