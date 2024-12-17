"Аль-Ахбар": БПЛА ЦАХАЛа атаковал транспортное средство на юге Ливана

Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", сообщает, что БПЛА ЦАХАЛа в районе Мадждаль-Зуна, на юге Ливана, атаковал транспортное средство.

Ливан вновь обвиняет Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, хотя речь идет о территории, которая была объявлена закрытой военной зоной.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.