Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17.12.2024: операции в Шхеме и около Бейт-Лехема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 декабря действовали в Шхеме (в лагере Аскар), около Бейт-Лехема (в Хусане, Туку), около Хеврона (в Дир Самате). Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции действовали в Каландии, между Иерусалимом и Рамаллой.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 декабря.