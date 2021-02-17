Хроника зимней бури в Израиле

На Голанских высотах, в Иерусалиме и на возвышенностях Самарии идет снег. В некоторых населенных пунктах на Голанах высота снежного покрова уже достигает 40 сантиметров.

Около 21:00 в Иерусалиме из-за снежных наносов на рельсах было приостановлено движение трамвая. Компания "Сити Пасс", оператор трамвайной линии, объявила, что движение будет восстановлено только завтра, 18 февраля. В это же время в столице прекратили ходить автобусы.

Дорожная полиция из-за образовавшейся наледи перекрыло Первое шоссе, соединяющее столицу с Тель-Авивом. На въезде и на выезде из города образовались автомобильные пробки.

Приостановлено движение междугородних автобусов в Гуш-Эционе, в региональном совете Мате-Биньямин, Самарии, Цвате, Гиват-Зеэве, Бейтар-Илите, Ар-Браха, Бейт-Эле, Ариэле.

В связи с перебоями движения общественного транспорта еще накануне Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что на иерусалимской линии поезда будут ходить дольше обычного: до 22:30.

Согласно прогнозу метеорологов, своего "пика" буря достигнет только через несколько часов: ночью порывы ветра будут достигать скорости 80 км/ч, ожидаются грозы.

В течение прошедшего дня со всей страны поступали сообщения об ущербе, причиненном сильным ветром и дождями. В поселке Пардесия, возле Нетании, удар молнии привел к пожару в жилом доме.

В Иерусалиме на улице Кинг-Джорджа дерево рухнуло на пассажирский автобус (нет пострадавших).

В Тель-Авиве ветка с дерева рухнула на 80-летнего мужчину, выгуливавшего собаку (мужчина получил легкие травмы).

В Цфате из-за гололеда упал 50-летний мужчина (легкие травмы), и перевернулся автомобиль. Кроме того, мэрия Цфата эвакуировала 25-семей из дома, оказавшегося в аварийном состоянии из-за размыва почвы под фундаментом.

На улице Бальфур в Бат-Яме жестяная вывеска, сорванная ветром, упала на 40-летнего мужчину, он получил травмы от легких до средней тяжести.

70-летний житель Афулы доставлен в больницу с гипотермией.

В Ришоне ле-Ционе ветер повалил дерево на столб линии электропередач, который, в свою очередь, задел автомобиль. Два человека, находившиеся в машине, получили легкие травмы.

Клиенты компании Yes из Иерусалима сообщют о технических проблемах при просмотре телеканалов.

В Иерусалиме обломившаяся под тяжестью снега ветка упала на девушку. Она обратилась в больницу за медицинской помощью.